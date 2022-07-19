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بوتين: يجب على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري
بوتين: يجب على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، إلى الكف عن نهب سوريا وإخراج النفط منها بشكل غير قانوني. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T22:09+0000
2022-07-19T22:17+0000
فلاديمير بوتين
قطاع النفط السوري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "لدينا [روسيا وتركيا وإيران] مواقف مشتركة بشأن نهر الفرات تتعلق بحقيقة أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر هذه الأرض، ويجب أن تتوقف عن نهب الدولة السورية والشعب السوري، عبر إخراج النفط بشكل غير قانوني".
الولايات المتحدة الأمريكية
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فلاديمير بوتين, قطاع النفط السوري, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين: يجب على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري

22:09 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 22:17 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، إلى الكف عن نهب سوريا وإخراج النفط منها بشكل غير قانوني.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "لدينا [روسيا وتركيا وإيران] مواقف مشتركة بشأن نهر الفرات تتعلق بحقيقة أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر هذه الأرض، ويجب أن تتوقف عن نهب الدولة السورية والشعب السوري، عبر إخراج النفط بشكل غير قانوني".
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