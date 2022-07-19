https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-يجب-على-الولايات-المتحدة-الكف-عن-نهب-النفط-السوري-1065309399.html
بوتين: يجب على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري
بوتين: يجب على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، إلى الكف عن نهب سوريا وإخراج النفط منها بشكل غير قانوني. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T22:09+0000
2022-07-19T22:09+0000
2022-07-19T22:17+0000
فلاديمير بوتين
قطاع النفط السوري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "لدينا [روسيا وتركيا وإيران] مواقف مشتركة بشأن نهر الفرات تتعلق بحقيقة أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر هذه الأرض، ويجب أن تتوقف عن نهب الدولة السورية والشعب السوري، عبر إخراج النفط بشكل غير قانوني".
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, قطاع النفط السوري, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: يجب على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري
22:09 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 22:17 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، إلى الكف عن نهب سوريا وإخراج النفط منها بشكل غير قانوني.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "لدينا [روسيا وتركيا وإيران] مواقف مشتركة بشأن نهر الفرات تتعلق بحقيقة أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر هذه الأرض، ويجب أن تتوقف عن نهب الدولة السورية والشعب السوري، عبر إخراج النفط بشكل غير قانوني".