https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوريل-يأمل-في-التوصل-لاتفاق-بشأن-استئناف-صادرات-الحبوب-عبر-البحر-الأسود-خلال-هذا-الأسبوع-1065262024.html

بوريل يأمل في التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود خلال هذا الأسبوع

بوريل يأمل في التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود خلال هذا الأسبوع

أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال هذا الأسبوع. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T01:06+0000

2022-07-19T01:06+0000

2022-07-19T01:06+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوريل خلال فعالية بالأمم المتحدة حول أزمة الغذاء العالمية، "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لاستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود هذا الأسبوع". مضيفا أن الاتحاد الأوربي يدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة لفتح موانئ البحر الأسود واستئناف تصدير الحبوب.وبوقت سابق أمس الاثنين، رجح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إمكانية عقد اجتماع رباعي الأسبوع الجاري، بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لبحث أزمة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.وقال أكار، في كلمة نقلها التلفزيون التركي "تي آر تي"، إن "من المحتمل أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري حول تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".وأوضح أنه "تم التوصل إلى تفاهم حول المبادئ العامة خلال القمة الرباعية المنعقدة في إسطنبول لبحث تصدير الحبوب.. ونواصل مساعينا لتحويل ذلك إلى خطة تنفيذ ملموسة".أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيناقش خلال اجتماع مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في طهران قضية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في أكثر من مناسبة، من حدوث أزمة غذاء عالمية، بسبب نقص صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية؛ وذلك على خلفية العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا.وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن. موضحة أن أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول بجمهورية دونيتسك (عندما كانت تسيطر عليه)، بغية اتهام موسكو بتعمد استهداف المرفأ.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تعيق تصدير الحبوب من أوكرانيا؛ وفي حال نزع سلطات كييف الألغام من المرافئ، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على مغادرتها، بدون مشاكل.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-موسكو-تتوقع-تصدير-37-مليون-طن-من-الحبوب-خلال-العام-الحالي-و50-مليون-طن-في-2023-1065260848.html

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