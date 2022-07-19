https://arabic.sputniknews.com/20220719/بيسكوف-الأوضاع-في-أوكرانيا-ليست-سبب-أزمة-الغذاء-وروسيا-مستعدة-للمساهمة-في-حلها-1065283898.html
بيسكوف: الأوضاع في أوكرانيا ليست سبب أزمة الغذاء وروسيا مستعدة للمساهمة في حلها
بيسكوف: الأوضاع في أوكرانيا ليست سبب أزمة الغذاء وروسيا مستعدة للمساهمة في حلها
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأوضاع في أوكرانيا... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:58+0000
2022-07-19T12:58+0000
2022-07-19T12:58+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف في تعليق للقناة الأولى بالتلفزيون الروسي: "نتوقع مواصلة المفاوضات في أقرب وقت... روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمه الغذاء... ومرة أخرى أصر على القول، إن سبب الأزمة ليس الوضع في أوكرانيا ولا الحبوب الأوكرانية. إن هذا ليس إلا جزءًا صغيرا فقط".وأضاف: "نتوقع أن تستمر هذه المفاوضات في المستقبل القريب. كما تعلمون، قلنا بالفعل أن وفدًا عسكريًا منا يشارك هناك. روسيا مستعدة للمساهمة في حل مشكلة أزمة الغذاء، وهي ليست مشكلة نمت فقط، لكنها نمت بالفعل في جميع أنحاء العالم".وتابع: "نكرر مرة أخرى بإصرار أن سبب هذه الأزمة ليس الوضع في أوكرانيا، ولا الحبوب الأوكرانية. هذا ليس سوى جزء صغير (من الأزمة)".وقال: "إن روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لضمان دخول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية".
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روسيا, العالم
بيسكوف: الأوضاع في أوكرانيا ليست سبب أزمة الغذاء وروسيا مستعدة للمساهمة في حلها
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأوضاع في أوكرانيا ليست سببا فيها.
وقال بيسكوف في تعليق للقناة الأولى بالتلفزيون الروسي: "نتوقع مواصلة المفاوضات في أقرب وقت... روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمه الغذاء... ومرة أخرى أصر على القول، إن سبب الأزمة ليس الوضع في أوكرانيا ولا الحبوب الأوكرانية. إن هذا ليس إلا جزءًا صغيرا فقط".
وأضاف: "نتوقع أن تستمر هذه المفاوضات في المستقبل القريب. كما تعلمون، قلنا بالفعل أن وفدًا عسكريًا منا يشارك هناك. روسيا مستعدة للمساهمة في حل مشكلة أزمة الغذاء، وهي ليست مشكلة نمت فقط، لكنها نمت بالفعل في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "نكرر مرة أخرى بإصرار أن سبب هذه الأزمة ليس الوضع في أوكرانيا، ولا الحبوب الأوكرانية. هذا ليس سوى جزء صغير (من الأزمة)".
وقال: "إن روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لضمان دخول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية".