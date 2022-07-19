https://arabic.sputniknews.com/20220719/تحلية-المياه-هل-تحل-مشكلة-الفقر-المائي-1065297270.html

تحلية المياه... هل تحل مشكلة الفقر المائي

تحلية المياه... هل تحل مشكلة الفقر المائي

بعودة محطة تحلية المياه في البادية السورية إلى العمل بعد الدمار الذي لحق بها أثناء الحرب، عادت الحياة إلى عشرات القرى والتجمعات السكنية على الحدود السورية –... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T16:00+0000

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مساحة حرة

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تحلية المياه .. هل تحل مشكلة الفقر المائي تحلية المياه .. هل تحل مشكلة الفقر المائي

تشير الدراسات إلى أن الماء يشكل نسبة 71% من مساحة سطح الأرض الكلية، ويبلغ حجم المياه العذبة على كوكب الأرض نحو 35 مليار كيلومتر مكعب، أي 2.5 في المائة من إجمالي حجم مياه الأرض، ولا يتجاوز المتاح من هذه المياه العذبة لاستخدامات البشر سوى 0.3% .والباقي إما مجمد أو في جوف الأرض، وعليه فإن تحلية المياه تعد بديلا مهما عن المياة العذبة النادرة، ويعتقد الخبراء أنه أكثر استدامة، إلا أنه بديل مكلف وهناك بعض التحفظات عليه.وأكد الخبير أن "نوعية المياه الناتجة عن التحلية جيدة في أغلبها، إلا أن تقادم المحطات يسبب تسرب بعض المواد الضارة إلى المياه، ما يتسبب في مشكلات صحية مثل حصوات الكلى، ومشكلات بالكبد، ولهذا كانت هناك انتقادات لهذه العملية لكنها أمور يمكن استدراكها".وأوضح الخبير أن "تكلفة انتاج المياه انخفضت إلى نحو نصف دولار بفضل الابتكارات التكنولوجية" مشيرا إلى أن هناك "تحالفات دولية وجهود، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستحوذ على 48 بالمئة من مشروعات التحلية، وسيتم إنفاق 4.3 مليار دولار دولار في هذا الخصوص، إلا أنه لاتزال هناك فجوة في الطلب على المياه وذلك على الرغم من أن الكميات التي يستخدمها الفرد في هذه المنطقة لا تتجاوز ألف متر مكعب للفرد سنويا في حين يستهلك الفرد في المناطق الأكثر تطورا نحو سبعة آلاف متر سنويا".وأشار الخبير إلى أنه "يتعين إنشاء منظمة قوية لإدارة المياه على غرار مجلس الأمن" معتبرا أن "المشكلة ليست في الوفرة بل في التعاون لاستغلالها" مؤكدا أن "تحلية المياة يمكن أن تكون بديلا عن الفقر المائي أو تمثل حلا للمشكلة".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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