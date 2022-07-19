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تركيا تبعث برقية عزاء إلى الحكومة المصرية
تركيا تبعث برقية عزاء إلى الحكومة المصرية
قدمت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، تعازيها لنظيرتها المصرية وشعبها في وفاة 22 شخصا بحادث مروري. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T17:42+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، بحسب موقع "تايم ترك".وقال البيان: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ مصرع وجرح العديد من الأشخاص جراء الحادث المروري الذي وقع اليوم بمحافظة المنيا في مصر".وبعثت الخارجية التركية بتعازيها لأهالي الضحايا وللحكومة المصرية وشعبها الشقيق، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق اليوم، أن 22 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 33 آخرون، في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة بمحافظة المنيا في صعيد مصر.وجاء في بيان وزارة الصحة المصرية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الصحة-المصرية-تعلن-وفاة-23-مواطنا-وإصابة-30-في-حادث-تصادم-جنوبي-البلاد-1065280260.html
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تركيا تبعث برقية عزاء إلى الحكومة المصرية
17:42 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
قدمت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، تعازيها لنظيرتها المصرية وشعبها في وفاة 22 شخصا بحادث مروري.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، بحسب موقع "تايم ترك"
.
وقال البيان: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ مصرع وجرح العديد من الأشخاص جراء الحادث المروري الذي وقع اليوم بمحافظة المنيا في مصر".
وبعثت الخارجية التركية بتعازيها لأهالي الضحايا وللحكومة المصرية وشعبها الشقيق، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق اليوم، أن 22 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 33 آخرون، في حادث تصادم بين حافلة
نقل عام وشاحنة بمحافظة المنيا في صعيد مصر.
وجاء في بيان وزارة الصحة المصرية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.