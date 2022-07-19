عربي
بوتين: الولايات المتحدة تتبع "نهجا مدمرا" في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220719/تركيا-تبعث-برقية-عزاء-إلى-الحكومة-المصرية-1065302348.html
تركيا تبعث برقية عزاء إلى الحكومة المصرية
تركيا تبعث برقية عزاء إلى الحكومة المصرية
قدمت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، تعازيها لنظيرتها المصرية وشعبها في وفاة 22 شخصا بحادث مروري. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T17:42+0000
2022-07-19T17:46+0000
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، بحسب موقع "تايم ترك".وقال البيان: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ مصرع وجرح العديد من الأشخاص جراء الحادث المروري الذي وقع اليوم بمحافظة المنيا في مصر".وبعثت الخارجية التركية بتعازيها لأهالي الضحايا وللحكومة المصرية وشعبها الشقيق، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق اليوم، أن 22 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 33 آخرون، في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة بمحافظة المنيا في صعيد مصر.وجاء في بيان وزارة الصحة المصرية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الصحة-المصرية-تعلن-وفاة-23-مواطنا-وإصابة-30-في-حادث-تصادم-جنوبي-البلاد-1065280260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27ca760db2c5d23bd7b0989b41da1e2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم

تركيا تبعث برقية عزاء إلى الحكومة المصرية

17:42 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قدمت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، تعازيها لنظيرتها المصرية وشعبها في وفاة 22 شخصا بحادث مروري.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، بحسب موقع "تايم ترك".
أطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
الصحة المصرية تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 في حادث تصادم جنوبي البلاد
12:04 GMT
وقال البيان: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ مصرع وجرح العديد من الأشخاص جراء الحادث المروري الذي وقع اليوم بمحافظة المنيا في مصر".
وبعثت الخارجية التركية بتعازيها لأهالي الضحايا وللحكومة المصرية وشعبها الشقيق، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق اليوم، أن 22 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 33 آخرون، في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة بمحافظة المنيا في صعيد مصر.
وجاء في بيان وزارة الصحة المصرية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала