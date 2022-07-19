https://arabic.sputniknews.com/20220719/تركيا-تشهد-طفرة-في-مبيعات-المنازل-للأجانب-بفضل-رأس-المال-الروسي-1065302171.html
تركيا تشهد طفرة في مبيعات المنازل للأجانب بفضل رأس المال الروسي
تركيا تشهد طفرة في مبيعات المنازل للأجانب بفضل رأس المال الروسي
قفزت مبيعات المنازل في تركيا للأجانب بأكثر من 80% في يونيو/ حزيران، مقارنة بما سجلته في نفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ مستوى قياسيا عند 8630 منزلا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T17:31+0000
2022-07-19T17:31+0000
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اقتصاد
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وبحسب وكالة "بلومبيرع"، يرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى الطلب المتسارع من المواطنين الروس، الذين اشتروا 1887 من العدد الإجمالي لهذا الشهر، واشتروا إجمالا 5849 منزلا في تركيا هذا العام، ما يجعلهم أكبر المشترين حسب الجنسية.في منتجع أنطاليا المتوسطي، استحوذ الأجانب على أكثر من 30% من إجمالي مشتريات المنازل، أو 2534 صفقة. على الصعيد الوطني، اقتنص الأجانب 5.7% من إجمالي المبيعات.ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات التركي، فإن الروس اشتروا 1275 منزلا من إجمالي 5962 منزلا اشتراها الأجانب في شهر مايو/ أيار، وارتفاعا من 1152 منزلا اشتراها حاملو الجنسية الروسية من إجمالي 6447 بيعت للأجانب في شهر أبريل/ نيسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/-تركيا-تتطلع-إلى-إلغاء-التعامل-بالدولار-في-تجارة-الطاقة-مع-روسيا-1065300289.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, روسيا
تركيا تشهد طفرة في مبيعات المنازل للأجانب بفضل رأس المال الروسي
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قفزت مبيعات المنازل في تركيا للأجانب بأكثر من 80% في يونيو/ حزيران، مقارنة بما سجلته في نفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ مستوى قياسيا عند 8630 منزلا.
وبحسب وكالة "بلومبيرع"، يرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى الطلب المتسارع من المواطنين الروس، الذين اشتروا 1887 من العدد الإجمالي لهذا الشهر، واشتروا إجمالا 5849 منزلا في تركيا هذا العام، ما يجعلهم أكبر المشترين حسب الجنسية.
في منتجع أنطاليا المتوسطي، استحوذ الأجانب على أكثر من 30% من إجمالي مشتريات المنازل، أو 2534 صفقة. على الصعيد الوطني، اقتنص الأجانب 5.7% من إجمالي المبيعات.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات التركي، فإن الروس اشتروا 1275 منزلا من إجمالي 5962 منزلا اشتراها الأجانب في شهر مايو/ أيار، وارتفاعا من 1152 منزلا اشتراها حاملو الجنسية الروسية من إجمالي 6447 بيعت للأجانب في شهر أبريل/ نيسان.