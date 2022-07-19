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تركيا تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق
أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T14:37+0000
2022-07-19T14:38+0000
أخبار تركيا اليوم
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صرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن عملياتها ضد "معاقل الإرهابيين متواصلة بحزم"، بحسب موقع "تايم ترك".وذكر البيان أن القوات المسلحة حيدت 7 مسلحين في مناطق عمليات "المخلب ـ القفل" و"مخلب النمر" و"مخلب البرق" المستمرة ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/تركيا-ترسل-طلبا-إلى-السويد-وفنلندا-بشأن-تسليم-أعضاء-من-حزب-العمال-الكردستاني-1064720134.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

14:37 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 19.07.2022)
© AFP 2022 / Bulent Kilicقوات تركية على الحدود التركية السورية
قوات تركية على الحدود التركية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.
صرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن عملياتها ضد "معاقل الإرهابيين متواصلة بحزم"، بحسب موقع "تايم ترك".
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
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وذكر البيان أن القوات المسلحة حيدت 7 مسلحين في مناطق عمليات "المخلب ـ القفل" و"مخلب النمر" و"مخلب البرق" المستمرة ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
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