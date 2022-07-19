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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1065263575.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T06:00+0000
2022-07-19T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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مروحية مي-8 ام تي في تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:00 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 19.07.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:26 GMT 19.07.2022
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05:39 GMT
05:32 GMT 19.07.2022
سلطات خيرسون: كييف يجب أن تنسى المنطقة نهائيا
أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن على السلطات الأوكرانية نسيان منطقة خيرسون ويجب عليها أن تتخلى عن أوهامها بشأن عودة الإقليم إلى سيادة كييف.
وجاءت تصريحات ستريموسوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يجب أن تنسى كييف منطقة خيرسون ولا تتذكرها أبدا، خاصة هناك بعض الأوهام التي تأتي في بالهم بشأن ليلة الهجوم على خيرسون، كل هذا مستحيل".
كما أشار ستريموسوف إلى أن المنطقة ستواصل الاستعداد لإجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا، قائلا بهذا الصدد: "الاستعدادات للاستفتاء جارية، ولا شيء يتغير والخطط تسير كما نريد وقد حصل آلاف الأشخاص بالفعل على جوازات سفر روسية والعملية جارية".
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