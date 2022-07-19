تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن على السلطات الأوكرانية نسيان منطقة خيرسون ويجب عليها أن تتخلى عن أوهامها بشأن عودة الإقليم إلى سيادة كييف.

وجاءت تصريحات ستريموسوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يجب أن تنسى كييف منطقة خيرسون ولا تتذكرها أبدا، خاصة هناك بعض الأوهام التي تأتي في بالهم بشأن ليلة الهجوم على خيرسون، كل هذا مستحيل".

كما أشار ستريموسوف إلى أن المنطقة ستواصل الاستعداد لإجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا، قائلا بهذا الصدد: "الاستعدادات للاستفتاء جارية، ولا شيء يتغير والخطط تسير كما نريد وقد حصل آلاف الأشخاص بالفعل على جوازات سفر روسية والعملية جارية".