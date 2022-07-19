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https://arabic.sputniknews.com/20220719/حمد-بن-جاسم-يقدم-نصيحة-إلى-دول-القارة-الأوروبية-ويحذر-من-حرب-محتملة-بين-أمريكا-والصين-1065263951.html
حمد بن جاسم يقدم نصيحة إلى دول القارة الأوروبية ويحذر من حرب محتملة بين أمريكا والصين
حمد بن جاسم يقدم نصيحة إلى دول القارة الأوروبية ويحذر من حرب محتملة بين أمريكا والصين
دعا رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، "أوروبا إلى الانفتاح أكثر على الصين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية". 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T06:21+0000
2022-07-19T06:21+0000
قطر
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وقال بن جاسم، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "تمر أوروبا الآن، وعلى رأسها ألمانيا، بوضع صعب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وعجز دول القارة الأوروبية عن الخروج من دائرة الفلك الأمريكي المهيمن على تلك الدول نتيجة ضعف قدراتها العسكرية وهشاشة اقتصادها ومواقفها السياسية".وحذر من صعوبة الأوضاع في أوروبا أكثر حال اندلاع أزمة ومواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تايوان أو لغير ذلك من الأسباب سواء في السنتين ونصف المتبقيتين من عهد جو بايدن الديمقراطي، أو في عهد رئيس جمهوري قادم".وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق: "وقد تجد أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، كما أرى، أنه لا بد لها من حديث ما مع الصين قبل اندلاع أزمة ثانية ومواجهة اقتصادية أو عسكرية بين واشنطن وبكين حول تايوان، مع أنني أشك في أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب واسعة النطاق مع الصين".وختم حمد بن جاسم قائلا: "في جميع الأحوال فإن الخاسر الأول هو أوروبا إلا إذا استبقت الأزمة المحتملة بحوار مع الصين، وقد يكون هذا مدخلا كذلك لحلحلة الوضع المتأزم والجامد في أوكرانيا الآن"، على حد قوله.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
قطر
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قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا

حمد بن جاسم يقدم نصيحة إلى دول القارة الأوروبية ويحذر من حرب محتملة بين أمريكا والصين

06:21 GMT 19.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martinحمد بن جاسم
حمد بن جاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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دعا رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، "أوروبا إلى الانفتاح أكثر على الصين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية".
وقال بن جاسم، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "تمر أوروبا الآن، وعلى رأسها ألمانيا، بوضع صعب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وعجز دول القارة الأوروبية عن الخروج من دائرة الفلك الأمريكي المهيمن على تلك الدول نتيجة ضعف قدراتها العسكرية وهشاشة اقتصادها ومواقفها السياسية".
وحذر من صعوبة الأوضاع في أوروبا أكثر حال اندلاع أزمة ومواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تايوان أو لغير ذلك من الأسباب سواء في السنتين ونصف المتبقيتين من عهد جو بايدن الديمقراطي، أو في عهد رئيس جمهوري قادم".
وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق: "وقد تجد أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، كما أرى، أنه لا بد لها من حديث ما مع الصين قبل اندلاع أزمة ثانية ومواجهة اقتصادية أو عسكرية بين واشنطن وبكين حول تايوان، مع أنني أشك في أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب واسعة النطاق مع الصين".
وختم حمد بن جاسم قائلا: "في جميع الأحوال فإن الخاسر الأول هو أوروبا إلا إذا استبقت الأزمة المحتملة بحوار مع الصين، وقد يكون هذا مدخلا كذلك لحلحلة الوضع المتأزم والجامد في أوكرانيا الآن"، على حد قوله.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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