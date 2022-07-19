https://arabic.sputniknews.com/20220719/خامنئي-خلال-لقائه-مع-أردوغان-تركيا-ستتضرر-إذا-هاجمت-سوريا-ويجب-عدم-الاعتماد-على-أمريكا-وإسرائيل-1065274472.html

خامنئي خلال لقائه مع أردوغان: تركيا ستتضرر إذا هاجمت سوريا ويجب عدم الاعتماد على أمريكا وإسرائيل

خامنئي خلال لقائه مع أردوغان: تركيا ستتضرر إذا هاجمت سوريا ويجب عدم الاعتماد على أمريكا وإسرائيل

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن "الحفاظ على وحدة أراضي سوريا أمر مهم للغاية، وأن أي هجوم عسكري في شمال أراضيها سيضر بتركيا وسوريا ويخدم... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T11:04+0000

2022-07-19T11:04+0000

2022-07-19T11:04+0000

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وأكد خامنئي، خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في طهران، "ضرورة حل الأزمة عبر المفاوضات والحوار بمشاركة إيران وروسيا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأوضح أن "الحفاظ على وحدة أراضي سوريا أمر مهم للغاية، وأي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بالتأكيد بتركيا وسوريا والمنطقة بأكملها ويكون لصالح الإرهابيين".وأضاف خامنئي: "يجب مواجهة الإرهاب، لكن الهجوم العسكري في سوريا سيفيد الإرهابيين، رغم أن الإرهابيين لا يقتصرون على مجموعة معينة فقط"، متابعا: "نعتبر أمن تركيا وحدودها من أمننا وأنتم يجب أن تعتبروا أن سوريا من أمنكم وينبغي حل القضية السورية من خلال المفاوضات، ويجب على إيران وتركيا وسوريا وروسيا إنهاء هذه القضية بالحوار".وفي شأن آخر، قال المرشد الأعلى في إيران إن "فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي"، مشددا على ضرورة "عدم الاعتماد على أمريكا والكيان الصهيوني".وأضاف أن "الكيان الصهيوني هو أحد الأسباب الرئيسية للخلاف بين الدول الإسلامية"، مؤكدا أنه وأمريكا لا يستطيعان إيقاف حركة الفلسطينيين الكبرى".واستقبل خامنئي، في وقت سابق الیوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور إيران حاليا. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "قائد الثورة الإسلامية، التقى رجب طيب أردوغان في العاصمة طهران لإجراء محادثات"، دون المزيد من التفاصيل.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استقبل في وقت سابق صباح اليوم، رجب طيب أردوغان، في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي في طهران، وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل ‏رئيس ‎تركيا رجب طيب ‎أردوغان في ‎طهران بمراسم استقبال رسمية وسيعقد معه اجتماع في إطار اللجنة الثنائية المشتركة العليا بين البلدين"، مشيرة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد بين الرئيسين بعد انتهاء الاجتماعات ظهر اليوم.

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