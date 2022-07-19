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بوتين: الولايات المتحدة تتبع "نهجا مدمرا" في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220719/خامنئي-يدعو-لـ-طرد-الأمريكيين-من-منطقة-شرق-الفرات-في-سوريا--1065303239.html
خامنئي يدعو لـ "طرد" الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا
خامنئي يدعو لـ "طرد" الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا
أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، ضرورة "طرد" الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T18:18+0000
2022-07-19T18:18+0000
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
فلاديمير بوتين
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه في طهران، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر بيان لموقعه الإلكتروني.وقال المرشد الإيراني: "القضية السورية مهمة للغاية ونؤكد موقف الجمهورية الإسلامية الرافض للهجوم العسكري على هذا البلد وضرورة منعه".وأضاف "قضية أخرى مهمة في الشأن السوري هي احتلال المناطق الخصبة والغنية بالنفط شرق الفرات من قبل الأمريكيين، والتي يجب حل هذه المسألة بطردهم من تلك المنطقة".وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع خامنئي.ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، تستغرق 24 ساعة، وسط توقعات بأن يبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أوشاكوف-بوتين-لم-يناقش-قضية-الطائرات-المسيرة-مع-الرئيس-الإيراني-رئيسي-أو-خامنئي-1065302813.html
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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, فلاديمير بوتين

خامنئي يدعو لـ "طرد" الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا

18:18 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / -المرشد الأعلى في إيران على خامنئي
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / -
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أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، ضرورة "طرد" الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا.
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه في طهران، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر بيان لموقعه الإلكتروني.
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18:00 GMT
وقال المرشد الإيراني: "القضية السورية مهمة للغاية ونؤكد موقف الجمهورية الإسلامية الرافض للهجوم العسكري على هذا البلد وضرورة منعه".
وأضاف "قضية أخرى مهمة في الشأن السوري هي احتلال المناطق الخصبة والغنية بالنفط شرق الفرات من قبل الأمريكيين، والتي يجب حل هذه المسألة بطردهم من تلك المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع خامنئي.
ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، تستغرق 24 ساعة، وسط توقعات بأن يبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.
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