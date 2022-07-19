https://arabic.sputniknews.com/20220719/خامنئي-يدعو-لـ-طرد-الأمريكيين-من-منطقة-شرق-الفرات-في-سوريا--1065303239.html

خامنئي يدعو لـ "طرد" الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا

خامنئي يدعو لـ "طرد" الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا

أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، ضرورة "طرد" الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T18:18+0000

2022-07-19T18:18+0000

2022-07-19T18:18+0000

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1063872436_0:0:2113:1188_1920x0_80_0_0_5d660d89b1a4aa4d285a2c18acb2b5f2.jpg

طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه في طهران، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر بيان لموقعه الإلكتروني.وقال المرشد الإيراني: "القضية السورية مهمة للغاية ونؤكد موقف الجمهورية الإسلامية الرافض للهجوم العسكري على هذا البلد وضرورة منعه".وأضاف "قضية أخرى مهمة في الشأن السوري هي احتلال المناطق الخصبة والغنية بالنفط شرق الفرات من قبل الأمريكيين، والتي يجب حل هذه المسألة بطردهم من تلك المنطقة".وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع خامنئي.ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، تستغرق 24 ساعة، وسط توقعات بأن يبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/أوشاكوف-بوتين-لم-يناقش-قضية-الطائرات-المسيرة-مع-الرئيس-الإيراني-رئيسي-أو-خامنئي-1065302813.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, فلاديمير بوتين