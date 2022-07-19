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خامنئي يلتقي مع أردوغان في طهران... صور
خامنئي يلتقي مع أردوغان في طهران... صور
استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، صباح الیوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور إيران حاليا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T09:27+0000
2022-07-19T09:27+0000
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "قائد الثورة الإسلامية، التقى الیوم الثلاثاء مع رجب طيب أردوغان في العاصمة طهران لإجراء محادثات"، دون المزيد من التفاصيل.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استقبل في وقت سابق صباح اليوم، رجب طيب أردوغان، في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي في طهران، وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل ‏رئيس ‎تركيا رجب طيب ‎أردوغان في ‎طهران بمراسم استقبال رسمية وسيعقد معه اجتماع في إطار اللجنة الثنائية المشتركة العليا بين البلدين"، مشيرة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد بين الرئيسين بعد انتهاء الاجتماعات ظهر اليوم.
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أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

خامنئي يلتقي مع أردوغان في طهران... صور

09:27 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / -المرشد الإيراني علي خامنئي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، 19 يوليو/ تموز 2022
المرشد الإيراني علي خامنئي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، 19 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / -
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استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، صباح الیوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور إيران حاليا.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "قائد الثورة الإسلامية، التقى الیوم الثلاثاء مع رجب طيب أردوغان في العاصمة طهران لإجراء محادثات"، دون المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استقبل في وقت سابق صباح اليوم، رجب طيب أردوغان، في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي في طهران، وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.
وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل ‏رئيس ‎تركيا رجب طيب ‎أردوغان في ‎طهران بمراسم استقبال رسمية وسيعقد معه اجتماع في إطار اللجنة الثنائية المشتركة العليا بين البلدين"، مشيرة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد بين الرئيسين بعد انتهاء الاجتماعات ظهر اليوم.
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