https://arabic.sputniknews.com/20220719/خبير-إيراني-ما-بعد-قمة-طهران-لن-يكون-كما-قبلها-1065295704.html

خبير إيراني: ما بعد قمة طهران لن يكون كما قبلها

خبير إيراني: ما بعد قمة طهران لن يكون كما قبلها

نناقش في هذه الحلقة: قمة روسية تركية إيرانية في طهران؛ أنباء عن ضغط غربي لإجبار زيلينسكي على الاستقالة؛ استمرار إضراب موظفي القطاع العام في لبنان وتداعياته على... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T15:36+0000

2022-07-19T15:36+0000

2022-07-19T15:36+0000

راديو

بلا قيود

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خبير إيراني: ما بعد قمة طهران لن يكون كما قبلها خبير إيراني: ما بعد قمة طهران لن يكون كما قبلها

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، و الإيراني، إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران، ملفات مشتركة أهمها الملف السوري، وتداعيات الأزمة الأوكرانية، وقضية الحبوب، والملف النووي الإيراني.خلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي الإيراني، الدكتور محمد حسين خليق:بدوره، قال الخبير بالشأن التركي، مهند حافظ أوغلو ، لـ "بلا قيود":وحول تواجد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أيضا في طهران، وإمكانية بدء إصلاح العلاقات بين دمشق وأنقرة، قال عضو مجلس الشعب السوري السابق، مهند الحاج علي، لـ "بلا قيود":خبير: زيلينسكي هو كرازاي الجديدأفادت وسائل إعلام غربية، أن قادة الغرب سيجبرون الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي على الاستقالة.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الأوروبي، أكثم سليمان، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио