https://arabic.sputniknews.com/20220719/خبير-السعودية-تتجنب-زيادة-حادة-في-إنتاج-النفط-1065264702.html
خبير: السعودية تتجنب زيادة حادة في إنتاج النفط
خبير: السعودية تتجنب زيادة حادة في إنتاج النفط
يرى خبير روسي أن المملكة العربية السعودية لن ترفع إنتاج النفط بشكل حاد. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T06:47+0000
2022-07-19T06:47+0000
2022-07-19T06:47+0000
اقتصاد
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وقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن زيادة مستوى طاقة بلاده الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027. ثم أكد خلال افتتاح قمة "جدة للأمن والتنمية" أنه لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج.وقال الخبير ألكسندر أميراغيان لـ"سبوتنيك" إن السعودية لا تعتزم زيادة إنتاج النفط بشكل حاد لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في حين ترى السعودية مصلحة لها في الحفاظ على أسعار مرتفعة.وأشار إلى أن السعودية تنوي رفع إنتاج النفط بشكل منهجي من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط، ولكنها قد تحجم عن زيادة الإنتاج إلى المستوى الذي أعلن عنه ولي العهد في حال ركود الطلب العالمي على النفط.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
خبير: السعودية تتجنب زيادة حادة في إنتاج النفط
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يرى خبير روسي أن المملكة العربية السعودية لن ترفع إنتاج النفط بشكل حاد.
وقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن زيادة مستوى طاقة بلاده الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027. ثم أكد خلال افتتاح قمة "جدة للأمن والتنمية" أنه لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج.
وقال
الخبير ألكسندر أميراغيان لـ"سبوتنيك" إن السعودية لا تعتزم زيادة إنتاج النفط بشكل حاد لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في حين ترى السعودية مصلحة لها في الحفاظ على أسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن السعودية تنوي رفع إنتاج النفط بشكل منهجي من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط، ولكنها قد تحجم عن زيادة الإنتاج إلى المستوى الذي أعلن عنه ولي العهد في حال ركود الطلب العالمي على النفط.