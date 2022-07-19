https://arabic.sputniknews.com/20220719/رئيسي-الوجود-الأمريكي-غير-الشرعي-في-سوريا-هو-السبب-في-عدم-استقرار-هذا-البلد-1065303932.html

رئيسي: الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا هو السبب في عدم استقرار هذا البلد

رئيسي: الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا هو السبب في عدم استقرار هذا البلد

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا هو السبب في عدم استقرار هذا البلد. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T18:32+0000

2022-07-19T18:32+0000

2022-07-19T18:32+0000

إيران

التسوية السورية

الجيش الامريكي

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وصرح رئيسي خلال قمة أستانا، اليوم الثلاثاء، أنه "ثبت للجميع أن الحلول الخارجية للأزمة السورية ستؤدي لتعقيد الوضع ويجب احترام حق تقرير المصير"، مشددا "مسار أستانا هو إطار ناجح لحل سلمي للأزمة السورية ومن المهم احترام حق تقرير المصير للسوريين عبر حوار داخلي".وأضاف أن "تواجد القوات المسلحة السورية عند حدودها مع باقي الدول هو الضامن لاستقرار هذا البلد".وتابع أن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية أمام العالم بسرقتها النفط السوري وإقامتها قواعد عسكرية بمناطق ثرواتها"، مضيفا أن "التواجد الأمريكي غير الشرعي في سوريا هو السبب في عدم استقرار هذا البلد".كما أعرب عن ثقته بضرورة الحفاظ على صيغة "أستانا" للمفاوضات حول التسوية السورية وتطويرها، مؤكدا أنها أظهرت فاعليتها "بعد حوالي 11 عاما على بداية الأزمة في سوريا، لا تزال إيران مقتنعة بأن السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا هو سياسيا، والخطوات العسكرية ليست خيارا فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تدهور الوضع".

إيران

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إيران, التسوية السورية, الجيش الامريكي