https://arabic.sputniknews.com/20220719/رئيس-أركان-الجيش-الليبي-يختتم-زيارته-للعاصمة-طرابلس-1065302000.html

رئيس أركان الجيش الليبي يختتم زيارته للعاصمة طرابلس

رئيس أركان الجيش الليبي يختتم زيارته للعاصمة طرابلس

اختتم رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري وضباط لجنة 5+5 التابعين للجيش الليبي، والضباط المرافقين له زيارتهم التشاورية للعاصمة طرابلس، اليوم... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T17:25+0000

2022-07-19T17:25+0000

2022-07-19T17:29+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن زيارة الناظوري والوفد المرافق له استغرقت يومين، نوقشت خلالها بعض الأمور المشتركة وزيارة بعض المرافق العسكرية في العاصمة، أهمها قاعدة "أبوستة" البحرية.وعقد الفريق عبدالرازق أكثر من اجتماع، بحث خلالها العديد من الملفات، أهمها توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والمحافظة على وقف إطلاق النار، وعدم عودة المواجهات بين الطرفين.وشدد الضباط الليبيون خلال اجتماعهم على وحدة ليبيا والمحافظة على استقلالها وحماية الحدود.وفي سياق متصل، أعلنت قيادات المؤسسة العسكرية الليبية، مناقشة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة، وتحديد خطوات واقعية لتوحيد القوات بين شرق وغرب البلاد. جاء ذلك في بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء.وقال البيان إنه "انطلاقا من واجبنا الوطني، وشعورا منا بخطورة المرحلة وحاجة البلاد لتوحيد المؤسسة العسكرية، واستمرار للجهود السابقة، قررت عقد اجتماعها الموسع في طرابلس".وأوضح البيان "اتفق الحاضرون على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق أيضا على المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كافة ربوع الوطن إلى بيوتهم"، وضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.كما لفت البيان إلى أنه جرى إقرار تفعيل القوة المشتركة ووضع خطة لتسيير دوريات من الوحدات المختلفة لحرس الحدود، لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/قيادات-الجيش-الليبي-تناقش-تسمية-رئيس-أركان-واحد-وتوحيد-القوات-1065293573.html

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