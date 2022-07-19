https://arabic.sputniknews.com/20220719/رئيس-الوزراء-الجزائري-حجم-التبادل-التجاري-مع-إيطاليا-بلغ-85-مليارات-دولار-في-2021-1065264897.html
رئيس الوزراء الجزائري: حجم التبادل التجاري مع إيطاليا بلغ 8.5 مليارات دولار في 2021
رئيس الوزراء الجزائري: حجم التبادل التجاري مع إيطاليا بلغ 8.5 مليارات دولار في 2021
قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن إن حكومته تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع إيطاليا، داعيا رجال الأعمال من البلدين إلى توسيع الشراكات الاقتصادية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T06:53+0000
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها عبد الرحمن، مساء أمس الاثنين، خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.وقال رئيس الوزراء الجزائري إن بلاده "ستعمل على تعزيز الشراكة والاستثمار مع إيطاليا في التنقيب والبترول والغاز والمناجم".وأضاف أن الجزائر ستعمل أيضا على "توسيع الشراكات مع المتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين في قطاعات السيارات والدراجات النارية وتهيئة المناطق السياحية وغيرها من المجالات".ودعا رجال الأعمال الجزائريين والإيطاليين إلى "رفع التحدي وإقامة شراكات ثنائية في آفاق أرحب وبذل الجهود بمرافقة من حكومتي البلدتين".ومضى مؤكدا "الشركات الإيطالية، تشارك مؤسساتنا في عملية التنمية الاقتصادية"، لافتا إلى أن الجزائر تسعى لرفع حجم التبادل الاقتصادي مع إيطاليا، وترسيخ روح المبادرة بين المستثمرن سواء محليين أو أجانب.وشدد عبد الرحمن على تقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاح الاستثمار بالجزائر، لاسيما فيما يتعلق بـ "المشاريع الجادة لخلق مناصب الشغل وتحقيق الأمن الغذائي والصحي وتنويع الصادرات وإدراج التكنولوجيا".وتعد الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي (2021) 8.5 مليارات دولار، فيما بلغت خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام الحالي 4.3 مليارات دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به رئيس الوزراء الجزائري خلال المنتدى.
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الجزائر, إيطاليا
رئيس الوزراء الجزائري: حجم التبادل التجاري مع إيطاليا بلغ 8.5 مليارات دولار في 2021
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قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن إن حكومته تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع إيطاليا، داعيا رجال الأعمال من البلدين إلى توسيع الشراكات الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها عبد الرحمن، مساء أمس الاثنين، خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي، بحسب ما نقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية.
وقال رئيس الوزراء الجزائري إن بلاده "ستعمل على تعزيز الشراكة والاستثمار مع إيطاليا في التنقيب والبترول والغاز والمناجم".
وأضاف أن الجزائر ستعمل أيضا على "توسيع الشراكات مع المتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين في قطاعات السيارات والدراجات النارية وتهيئة المناطق السياحية وغيرها من المجالات".
ودعا رجال الأعمال الجزائريين والإيطاليين إلى "رفع التحدي وإقامة شراكات ثنائية في آفاق أرحب وبذل الجهود بمرافقة من حكومتي البلدتين".
ومضى مؤكدا "الشركات الإيطالية، تشارك مؤسساتنا في عملية التنمية الاقتصادية"، لافتا إلى أن الجزائر
تسعى لرفع حجم التبادل الاقتصادي مع إيطاليا، وترسيخ روح المبادرة بين المستثمرن سواء محليين أو أجانب.
وشدد عبد الرحمن على تقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاح الاستثمار بالجزائر، لاسيما فيما يتعلق بـ "المشاريع الجادة لخلق مناصب الشغل وتحقيق الأمن الغذائي والصحي وتنويع الصادرات وإدراج التكنولوجيا".
وتعد الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا
، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي (2021) 8.5 مليارات دولار، فيما بلغت خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام الحالي 4.3 مليارات دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به رئيس الوزراء الجزائري خلال المنتدى.