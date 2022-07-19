عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/روسيا-تشدد-شروطها-في-حال-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1065277413.html
روسيا تشدد شروطها في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
روسيا تشدد شروطها في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
أعلن عضو في الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا عن تشديد شروط روسيا في حال استئناف المفاوضات. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T11:39+0000
2022-07-19T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102328/13/1023281374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_828b6ad7b6ebfc928f0fec0d4ff73db6.jpg
وجاءت تصريحات ليونيد سلوتسكي، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الثلاثاء: "إذا قُدّر لنا أن ندخل العملية التفاوضية من جديد فسوف تكون شروطنا أكثر تشددا".وأشار إلى أن نظام الحكم في كييف لم يُبْدِ بعد الاستعداد لاستئناف المفاوضات.وكانت كييف قد بدأت المفاوضات مع موسكو بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.وأوقف الوفد الروسي المفاوضات بعدما وجد أن الوفد الأوكراني يتهرب من الاستجابة لمطالب روسيا.ونوه متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، أن روسيا ستواصل عمليتها في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102328/13/1023281374_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d5a8d7d19c039aea04923763fc42870.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا تشدد شروطها في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

11:39 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin / الذهاب إلى بنك الصورليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن عضو في الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا عن تشديد شروط روسيا في حال استئناف المفاوضات.
وجاءت تصريحات ليونيد سلوتسكي، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الثلاثاء: "إذا قُدّر لنا أن ندخل العملية التفاوضية من جديد فسوف تكون شروطنا أكثر تشددا".
وأشار إلى أن نظام الحكم في كييف لم يُبْدِ بعد الاستعداد لاستئناف المفاوضات.
وكانت كييف قد بدأت المفاوضات مع موسكو بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
وأوقف الوفد الروسي المفاوضات بعدما وجد أن الوفد الأوكراني يتهرب من الاستجابة لمطالب روسيا.
ونوه متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، أن روسيا ستواصل عمليتها في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала