https://arabic.sputniknews.com/20220719/روسيا-تشدد-شروطها-في-حال-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1065277413.html
روسيا تشدد شروطها في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
روسيا تشدد شروطها في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
أعلن عضو في الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا عن تشديد شروط روسيا في حال استئناف المفاوضات. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T11:39+0000
2022-07-19T11:39+0000
2022-07-19T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات ليونيد سلوتسكي، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الثلاثاء: "إذا قُدّر لنا أن ندخل العملية التفاوضية من جديد فسوف تكون شروطنا أكثر تشددا".وأشار إلى أن نظام الحكم في كييف لم يُبْدِ بعد الاستعداد لاستئناف المفاوضات.وكانت كييف قد بدأت المفاوضات مع موسكو بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.وأوقف الوفد الروسي المفاوضات بعدما وجد أن الوفد الأوكراني يتهرب من الاستجابة لمطالب روسيا.ونوه متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، أن روسيا ستواصل عمليتها في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تشدد شروطها في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
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أعلن عضو في الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا عن تشديد شروط روسيا في حال استئناف المفاوضات.
وجاءت تصريحات
ليونيد سلوتسكي، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الثلاثاء: "إذا قُدّر لنا أن ندخل العملية التفاوضية من جديد فسوف تكون شروطنا أكثر تشددا".
وأشار إلى أن نظام الحكم في كييف لم يُبْدِ بعد الاستعداد لاستئناف المفاوضات.
وكانت كييف قد بدأت المفاوضات مع موسكو بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
وأوقف الوفد الروسي المفاوضات بعدما وجد أن الوفد الأوكراني يتهرب من الاستجابة لمطالب روسيا.
ونوه متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، أن روسيا ستواصل عمليتها في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.