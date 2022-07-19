عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/سائقو-سيارات-الأجرة-في-باريس-يحتجون-ويطالبون-بالتحقيق-في-العلاقة-بين-ماكرون-وشركة-أوبر-1065286146.html
سائقو سيارات الأجرة في باريس يحتجون ويطالبون بالتحقيق في العلاقة بين ماكرون وشركة "أوبر"
سائقو سيارات الأجرة في باريس يحتجون ويطالبون بالتحقيق في العلاقة بين ماكرون وشركة "أوبر"
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في باريس، اليوم الثلاثاء، بحدوث تظاهرة حاشدة نظمها سائقو سيارات الأجرة وسط العاصمة الفرنسية، مطالبين بإجراء تحقيق في علاقة الرئيس... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:40+0000
2022-07-19T13:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061832309_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_7189f00d161223eff9149f71f5d80312.jpg
وقال المراسل إن "التظاهرة نظمت من قبل نقابات سائقي سيارات الأجرة خلال النهار بالقرب من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في الدائرة السابعة بباريس، حيث خرج العشرات من سائقي سيارات الأجرة إلى المسيرة رغم الحرارة البالغة 40 درجة للتنديد بـ"التواطؤ بين الدولة والمنصات الرقمية".وطالب سائقو سيارات الأجرة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في علاقات ماكرون مع خدمة "أوبر"، وكذلك "كشف جميع ممارسات الضغط للمنصات الرقمية على قطاع النقل العام الخاص للركاب".وكتب السائقون على سيارات التاكسي المتوقفة بالقرب من مكان الحدث:في وقت سابق، أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن الرئيس ماكرون ساعد شركة "أوبر" الأمريكية بعد أن علقت الشرطة خدماتها في مرسيليا عام 2015، عندما كان الأخير وزيرا للافتصاد الفرنسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الرئيس-الفرنسي-الأسبق-هولاند-لا-أعرف-شيئا-عن-صفقة-ماكرون-وأوبر-1064985349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061832309_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f5858697c61972eaaf3edd7cf31166a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

سائقو سيارات الأجرة في باريس يحتجون ويطالبون بالتحقيق في العلاقة بين ماكرون وشركة "أوبر"

13:40 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Florence Gallez / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا
مظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Florence Gallez
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في باريس، اليوم الثلاثاء، بحدوث تظاهرة حاشدة نظمها سائقو سيارات الأجرة وسط العاصمة الفرنسية، مطالبين بإجراء تحقيق في علاقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشركة سيارات الأجرة الأمريكية "أوبر".
وقال المراسل إن "التظاهرة نظمت من قبل نقابات سائقي سيارات الأجرة خلال النهار بالقرب من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في الدائرة السابعة بباريس، حيث خرج العشرات من سائقي سيارات الأجرة إلى المسيرة رغم الحرارة البالغة 40 درجة للتنديد بـ"التواطؤ بين الدولة والمنصات الرقمية".
وطالب سائقو سيارات الأجرة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في علاقات ماكرون مع خدمة "أوبر"، وكذلك "كشف جميع ممارسات الضغط للمنصات الرقمية على قطاع النقل العام الخاص للركاب".
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
الرئيس الفرنسي الأسبق هولاند: لا أعرف شيئا عن صفقة ماكرون وأوبر
12 يوليو, 08:45 GMT
وكتب السائقون على سيارات التاكسي المتوقفة بالقرب من مكان الحدث:
"نريد وزراء لا جماعات ضغط !"، هاتفين: "لجنة التحقيق!".
في وقت سابق، أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن الرئيس ماكرون ساعد شركة "أوبر" الأمريكية بعد أن علقت الشرطة خدماتها في مرسيليا عام 2015، عندما كان الأخير وزيرا للافتصاد الفرنسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMTВертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала