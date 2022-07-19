https://arabic.sputniknews.com/20220719/سائقو-سيارات-الأجرة-في-باريس-يحتجون-ويطالبون-بالتحقيق-في-العلاقة-بين-ماكرون-وشركة-أوبر-1065286146.html
سائقو سيارات الأجرة في باريس يحتجون ويطالبون بالتحقيق في العلاقة بين ماكرون وشركة "أوبر"
سائقو سيارات الأجرة في باريس يحتجون ويطالبون بالتحقيق في العلاقة بين ماكرون وشركة "أوبر"
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في باريس، اليوم الثلاثاء، بحدوث تظاهرة حاشدة نظمها سائقو سيارات الأجرة وسط العاصمة الفرنسية، مطالبين بإجراء تحقيق في علاقة الرئيس... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:40+0000
2022-07-19T13:40+0000
2022-07-19T13:46+0000
العالم
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وقال المراسل إن "التظاهرة نظمت من قبل نقابات سائقي سيارات الأجرة خلال النهار بالقرب من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في الدائرة السابعة بباريس، حيث خرج العشرات من سائقي سيارات الأجرة إلى المسيرة رغم الحرارة البالغة 40 درجة للتنديد بـ"التواطؤ بين الدولة والمنصات الرقمية".وطالب سائقو سيارات الأجرة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في علاقات ماكرون مع خدمة "أوبر"، وكذلك "كشف جميع ممارسات الضغط للمنصات الرقمية على قطاع النقل العام الخاص للركاب".وكتب السائقون على سيارات التاكسي المتوقفة بالقرب من مكان الحدث:في وقت سابق، أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن الرئيس ماكرون ساعد شركة "أوبر" الأمريكية بعد أن علقت الشرطة خدماتها في مرسيليا عام 2015، عندما كان الأخير وزيرا للافتصاد الفرنسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الرئيس-الفرنسي-الأسبق-هولاند-لا-أعرف-شيئا-عن-صفقة-ماكرون-وأوبر-1064985349.html
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العالم
سائقو سيارات الأجرة في باريس يحتجون ويطالبون بالتحقيق في العلاقة بين ماكرون وشركة "أوبر"
13:40 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في باريس، اليوم الثلاثاء، بحدوث تظاهرة حاشدة نظمها سائقو سيارات الأجرة وسط العاصمة الفرنسية، مطالبين بإجراء تحقيق في علاقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشركة سيارات الأجرة الأمريكية "أوبر".
وقال المراسل إن "التظاهرة نظمت من قبل نقابات سائقي سيارات الأجرة خلال النهار بالقرب من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في الدائرة السابعة بباريس، حيث خرج العشرات من سائقي سيارات الأجرة إلى المسيرة رغم الحرارة البالغة 40 درجة للتنديد بـ"التواطؤ بين الدولة والمنصات الرقمية".
وطالب سائقو سيارات الأجرة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في علاقات ماكرون مع خدمة "أوبر"، وكذلك "كشف جميع ممارسات الضغط للمنصات الرقمية على قطاع النقل العام الخاص للركاب".
وكتب السائقون على سيارات التاكسي المتوقفة بالقرب من مكان الحدث:
"نريد وزراء لا جماعات ضغط !"، هاتفين: "لجنة التحقيق!".
في وقت سابق، أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن الرئيس ماكرون
ساعد شركة "أوبر" الأمريكية بعد أن علقت الشرطة خدماتها في مرسيليا عام 2015، عندما كان الأخير وزيرا للافتصاد الفرنسي.