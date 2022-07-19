https://arabic.sputniknews.com/20220719/سامسونغ-تطرح-أحجية-بشأن-ما-ستزيح-الستار-عنه-الشهر-المقبل-1065286494.html
سامسونغ تطرح "أحجية" بشأن ما ستزيح الستار عنه الشهر المقبل
سامسونغ تطرح "أحجية" بشأن ما ستزيح الستار عنه الشهر المقبل
طرحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية "أحجية" طريفة عن إعلانها العام المقبل بشأن أجهزتها الجديدة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:45+0000
2022-07-19T13:45+0000
2022-07-19T13:45+0000
شركة سامسونج
مجتمع
منوعات
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وتكشف الأحجية التي طرحها حساب "سامسونغ موبايل" على "تويتر"، ويتطلب لحلها مطابقة شبكة من الحروف مع الألوان المقابلة لها، عن موعد الإعلان عن حدث "Unpacked" القادم، والذي سيكون في 10 أغسطس/ آب المقبل.ويتماشى التوقيت مع تسريب متداول لما ستكشف عنه "سامسونغ" في ذلك التاريخ، وهو الإعلان عن هواتفها الجديدة القابلة للطي، وهي "غلاكسي زد فولد 4" و"غلاكسي زد فليب 4".كما سيشمل الحدث إزاحة الستار عن ساعات "غلاكسي واتش 5" و"واتش 5 برو" المكسوة بمادة التيتانيوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة سامسونج, مجتمع, منوعات
سامسونغ تطرح "أحجية" بشأن ما ستزيح الستار عنه الشهر المقبل
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طرحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية "أحجية" طريفة عن إعلانها العام المقبل بشأن أجهزتها الجديدة.
وتكشف الأحجية التي طرحها حساب "سامسونغ موبايل" على "تويتر"، ويتطلب لحلها مطابقة شبكة من الحروف مع الألوان المقابلة لها، عن موعد الإعلان عن حدث "Unpacked" القادم، والذي سيكون في 10 أغسطس/ آب المقبل.
ويتماشى التوقيت مع تسريب متداول لما ستكشف عنه "سامسونغ" في ذلك التاريخ، وهو الإعلان عن هواتفها الجديدة القابلة للطي، وهي "غلاكسي زد فولد 4" و"غلاكسي زد فليب 4".
كما سيشمل الحدث إزاحة الستار عن ساعات "غلاكسي واتش 5" و"واتش 5 برو" المكسوة بمادة التيتانيوم.