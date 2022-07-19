https://arabic.sputniknews.com/20220719/سلطات-إندونيسيا-تعلق-البحث-عن-مفقودين-بحادث-غرق-سفينة-شرقي-البلاد-1065299127.html
سلطات إندونيسيا تعلق البحث عن مفقودين بحادث غرق سفينة شرقي البلاد
سلطات إندونيسيا تعلق البحث عن مفقودين بحادث غرق سفينة شرقي البلاد
توقف فريق البحث والإنقاذ في إندونيسيا مؤقتا عن البحث عن 13 شخصًا فقدوا بحادث غرق يخت في مياه جزيرة توكاكا جنوب هالماهيرا شرقي البلاد وإنقاذ 64 آخرين. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:47+0000
2022-07-19T16:47+0000
2022-07-19T16:47+0000
العالم
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103640/96/1036409651_0:106:2809:1686_1920x0_80_0_0_694d14e6e14c6bb33a3aec4b359eaeb3.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب موقع "تيرتو" الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، أكد أنه "كان يجري البحث عن 13 مفقودا غرقوا على متن سفينة كيه إم كاهايا عرفة منذ ليلة أمس الاثنين إلا أنه توقف لحين الحصول على معدات الغوص من وحدة البحث والإنقاذ".وكانت السفينة غادرت من ميناء باستيونج تيرنيت أمس الاثنين إلا أنها واجهت جوا عاصفا ما أدى إلى غرقها بفعل سوء الأحوال الجوية.وبحسب موقع "أنتارا مالوكو" الإندونيسي، طالبت سلطات الإنقاذ من السكان الالتزام "بضبط النفس والصبر وعدم التصرف بشكل فوضوي"، معربين عن أملهم في أن يتمكن الناس من التعاون مع فريق البحث والإنقاذ في إجراء عمليات البحث.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/استمرار-عمليات-البحث-عن-25-مفقودا-إثر-غرق-قارب-وسط-إندونيسيا-1062832912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103640/96/1036409651_91:0:2588:1873_1920x0_80_0_0_e4da4ce3795d1c5ea35752a54b9e0f4a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إندونيسيا
سلطات إندونيسيا تعلق البحث عن مفقودين بحادث غرق سفينة شرقي البلاد
تابعنا عبر
توقف فريق البحث والإنقاذ في إندونيسيا مؤقتا عن البحث عن 13 شخصًا فقدوا بحادث غرق يخت في مياه جزيرة توكاكا جنوب هالماهيرا شرقي البلاد وإنقاذ 64 آخرين.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب موقع "تيرتو" الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، أكد أنه "كان يجري البحث عن 13 مفقودا غرقوا على متن سفينة كيه إم كاهايا عرفة منذ ليلة أمس الاثنين إلا أنه توقف لحين الحصول على معدات الغوص من وحدة البحث والإنقاذ".
وبحسب بيان صدر عن شرطة جزيرة توكاكا، نقله الموقع، فإن "البحث جرى عن السفينة حيث تم إنقاذ 64 بأمان من أصل 77 شخصا كانوا على متنها.
وكانت السفينة غادرت من ميناء باستيونج تيرنيت أمس الاثنين إلا أنها واجهت جوا عاصفا ما أدى إلى غرقها بفعل سوء الأحوال الجوية.
وبحسب موقع "أنتارا مالوكو" الإندونيسي، طالبت سلطات الإنقاذ من السكان الالتزام "بضبط النفس والصبر وعدم التصرف بشكل فوضوي"، معربين عن أملهم في أن يتمكن الناس من التعاون مع فريق البحث والإنقاذ في إجراء عمليات البحث.