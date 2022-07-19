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سلطات إندونيسيا تعلق البحث عن مفقودين بحادث غرق سفينة شرقي البلاد
سلطات إندونيسيا تعلق البحث عن مفقودين بحادث غرق سفينة شرقي البلاد
توقف فريق البحث والإنقاذ في إندونيسيا مؤقتا عن البحث عن 13 شخصًا فقدوا بحادث غرق يخت في مياه جزيرة توكاكا جنوب هالماهيرا شرقي البلاد وإنقاذ 64 آخرين. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:47+0000
2022-07-19T16:47+0000
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أخبار إندونيسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب موقع "تيرتو" الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، أكد أنه "كان يجري البحث عن 13 مفقودا غرقوا على متن سفينة كيه إم كاهايا عرفة منذ ليلة أمس الاثنين إلا أنه توقف لحين الحصول على معدات الغوص من وحدة البحث والإنقاذ".وكانت السفينة غادرت من ميناء باستيونج تيرنيت أمس الاثنين إلا أنها واجهت جوا عاصفا ما أدى إلى غرقها بفعل سوء الأحوال الجوية.وبحسب موقع "أنتارا مالوكو" الإندونيسي، طالبت سلطات الإنقاذ من السكان الالتزام "بضبط النفس والصبر وعدم التصرف بشكل فوضوي"، معربين عن أملهم في أن يتمكن الناس من التعاون مع فريق البحث والإنقاذ في إجراء عمليات البحث.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/استمرار-عمليات-البحث-عن-25-مفقودا-إثر-غرق-قارب-وسط-إندونيسيا-1062832912.html
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العالم, أخبار إندونيسيا

سلطات إندونيسيا تعلق البحث عن مفقودين بحادث غرق سفينة شرقي البلاد

16:47 GMT 19.07.2022
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توقف فريق البحث والإنقاذ في إندونيسيا مؤقتا عن البحث عن 13 شخصًا فقدوا بحادث غرق يخت في مياه جزيرة توكاكا جنوب هالماهيرا شرقي البلاد وإنقاذ 64 آخرين.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب موقع "تيرتو" الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، أكد أنه "كان يجري البحث عن 13 مفقودا غرقوا على متن سفينة كيه إم كاهايا عرفة منذ ليلة أمس الاثنين إلا أنه توقف لحين الحصول على معدات الغوص من وحدة البحث والإنقاذ".
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وبحسب بيان صدر عن شرطة جزيرة توكاكا، نقله الموقع، فإن "البحث جرى عن السفينة حيث تم إنقاذ 64 بأمان من أصل 77 شخصا كانوا على متنها.
وكانت السفينة غادرت من ميناء باستيونج تيرنيت أمس الاثنين إلا أنها واجهت جوا عاصفا ما أدى إلى غرقها بفعل سوء الأحوال الجوية.
وبحسب موقع "أنتارا مالوكو" الإندونيسي، طالبت سلطات الإنقاذ من السكان الالتزام "بضبط النفس والصبر وعدم التصرف بشكل فوضوي"، معربين عن أملهم في أن يتمكن الناس من التعاون مع فريق البحث والإنقاذ في إجراء عمليات البحث.
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