https://arabic.sputniknews.com/20220719/سلوتسكي-شروط-روسيا-في-حال-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-ستكون-أكثر-صرامة-1065275327.html
سلوتسكي: شروط روسيا في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا ستكون "أكثر صرامة"
سلوتسكي: شروط روسيا في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا ستكون "أكثر صرامة"
أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه في حال استئناف العملية... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي، خلال مؤتمر صحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "حتى الآن، لا تظهر السلطات الرسمية في كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات، ولكن إذا كان مقدرا لنا أن ندخل مرة أخرى في عملية التفاوض، فإن الشروط من جانبنا ستكون أكثر صرامة، من حيث النوعية".وانطلقت المحادثات الروسية - الأوكرانية، في نهاية شباط/فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجها لوجه في جمهورية بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو.كما عقد الوفدان، في نهاية آذار/مارس الماضي، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول؛ لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.ومنذ ذلك الحين لم تُعقد أي جولات تفاوضية بين الجانبين الروسي والأوكراني؛ وأكدت موسكو استعدادها للعودة إلى المفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا "نهجاً بناء"، وترد على المقترحات الروسية.وتواصل القوات الروسية، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، واستهداف البنية التحتية للجيش الأوكراني والمسلحين القوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب.وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.كما حررت القوات الروسية ساحل بحر أزوف بالكامل من سيطرة القوات الأوكرانية، وتسيطر حاليا على أكثر من 90 % من أراضي مقاطعة خيرسون، و70% من مساحة مقاطعة زابوروجيه، ومساحات واسعة من مقاطعة خاركوف.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الكرملين-يعلق-على-احتمال-عودة-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1063902107.html
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سلوتسكي: شروط روسيا في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا ستكون "أكثر صرامة"
11:26 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه في حال استئناف العملية التفاوضية مع سلطات كييف، فإن شروط الاتفاق من جانب روسيا الاتحادية، ستكون "أكثر صرامة".
موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي، خلال مؤتمر صحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "حتى الآن، لا تظهر السلطات الرسمية في كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات، ولكن إذا كان مقدرا لنا أن ندخل مرة أخرى في عملية التفاوض، فإن الشروط من جانبنا ستكون أكثر صرامة، من حيث النوعية".
وانطلقت المحادثات الروسية - الأوكرانية، في نهاية شباط/فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجها لوجه في جمهورية بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو.
كما عقد الوفدان، في نهاية آذار/مارس الماضي، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول؛ لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
ومنذ ذلك الحين لم تُعقد أي جولات تفاوضية بين الجانبين الروسي والأوكراني؛ وأكدت موسكو استعدادها للعودة إلى المفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا "نهجاً بناء"، وترد على المقترحات الروسية.
وتواصل القوات الروسية، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، واستهداف البنية التحتية للجيش الأوكراني والمسلحين القوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب.
وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية
؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.
كما حررت القوات الروسية ساحل بحر أزوف بالكامل من سيطرة القوات الأوكرانية، وتسيطر حاليا على أكثر من 90 % من أراضي مقاطعة خيرسون، و70% من مساحة مقاطعة زابوروجيه، ومساحات واسعة من مقاطعة خاركوف.