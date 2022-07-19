https://arabic.sputniknews.com/20220719/سوناطراك-توقع-اتفاقا-بقيمة-4-مليارات-دولار-مع-شركات-غربية-في-مجال-الغاز-الطبيعي-1065271268.html
"سوناطراك" توقع اتفاقا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات غربية في مجال الغاز الطبيعي
"سوناطراك" توقع اتفاقا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات غربية في مجال الغاز الطبيعي
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عقداً جديداً مع شركات "اوكسيدونتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال إينيرجي" الفرنسية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:11+0000
2022-07-19T10:11+0000
2022-07-19T10:11+0000
العالم العربي
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ونقل موقع "المصدر" الجزائري تفاصيل الاتفاق بين الشركات حيث بلغت قيمة الاتفاق 4 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل مليار برميل نفط ما سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.ونقل الموقع كلمة المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، الذي قال إن هذا "العقد هو لتقاسم الإنتاج ويشكل معلم في إطار الشراكة الثنائية، ويترجم رغبة الأطراف في تكثيف قدرات الإنتاج، ويترجم بوضوح سياسة سوناطراك والعلاقة المربحة التي تجمعها مع شركائها".وأضاف حكار أن هذه الشراكة أثبتت قوة ومصداقية التعاون بين الأطراف، مؤكدا أن "العقد الجديد سيعطي نفسا جديدا وسيرسم عهدا آخر لإقامة مشاريع جديدة".بدورها، قالت الرئيسة المديرة العامة لشركة "أوكسيدونتال" الأمريكية، بيكي هالوف، إن "التوقيع على الاتفاقية الجديدة يعد فرصة جد مهمة لنا والجزائر بلد الفرص وسنعمل على تجسيد عديد من المشاريع في الجزائر".وواصلت بالقول: "ما قمنا به اليوم أمر في غاية الأهمية، ومؤسستنا ستواصل عملها والبذل المزيد من المجهودات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
"سوناطراك" توقع اتفاقا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات غربية في مجال الغاز الطبيعي
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وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عقداً جديداً مع شركات "اوكسيدونتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال إينيرجي" الفرنسية.
ونقل موقع "المصدر"
الجزائري تفاصيل الاتفاق بين الشركات حيث بلغت قيمة الاتفاق 4 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل مليار برميل نفط ما سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.
ونقل الموقع كلمة المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، الذي قال إن هذا "العقد هو لتقاسم الإنتاج ويشكل معلم في إطار الشراكة الثنائية، ويترجم رغبة الأطراف في تكثيف قدرات الإنتاج، ويترجم بوضوح سياسة سوناطراك والعلاقة المربحة التي تجمعها مع شركائها".
وأضاف حكار أن هذه الشراكة أثبتت قوة ومصداقية التعاون بين الأطراف، مؤكدا أن "العقد الجديد سيعطي نفسا جديدا وسيرسم عهدا آخر لإقامة مشاريع جديدة".
بدورها، قالت الرئيسة المديرة العامة لشركة "أوكسيدونتال" الأمريكية، بيكي هالوف، إن "التوقيع على الاتفاقية الجديدة يعد فرصة جد مهمة لنا والجزائر بلد الفرص وسنعمل على تجسيد عديد من المشاريع في الجزائر".
وواصلت بالقول: "ما قمنا به اليوم أمر في غاية الأهمية، ومؤسستنا ستواصل عملها والبذل المزيد من المجهودات".