عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/سوناطراك-توقع-اتفاقا-بقيمة-4-مليارات-دولار-مع-شركات-غربية-في-مجال-الغاز-الطبيعي-1065271268.html
"سوناطراك" توقع اتفاقا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات غربية في مجال الغاز الطبيعي
"سوناطراك" توقع اتفاقا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات غربية في مجال الغاز الطبيعي
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عقداً جديداً مع شركات "اوكسيدونتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال إينيرجي" الفرنسية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:11+0000
2022-07-19T10:11+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/68/1044446890_0:66:2436:1436_1920x0_80_0_0_654a30207a09720e32212d31639521a2.jpg
ونقل موقع "المصدر" الجزائري تفاصيل الاتفاق بين الشركات حيث بلغت قيمة الاتفاق 4 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل مليار برميل نفط ما سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.ونقل الموقع كلمة المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، الذي قال إن هذا "العقد هو لتقاسم الإنتاج ويشكل معلم في إطار الشراكة الثنائية، ويترجم رغبة الأطراف في تكثيف قدرات الإنتاج، ويترجم بوضوح سياسة سوناطراك والعلاقة المربحة التي تجمعها مع شركائها".وأضاف حكار أن هذه الشراكة أثبتت قوة ومصداقية التعاون بين الأطراف، مؤكدا أن "العقد الجديد سيعطي نفسا جديدا وسيرسم عهدا آخر لإقامة مشاريع جديدة".بدورها، قالت الرئيسة المديرة العامة لشركة "أوكسيدونتال" الأمريكية، بيكي هالوف، إن "التوقيع على الاتفاقية الجديدة يعد فرصة جد مهمة لنا والجزائر بلد الفرص وسنعمل على تجسيد عديد من المشاريع في الجزائر".وواصلت بالقول: "ما قمنا به اليوم أمر في غاية الأهمية، ومؤسستنا ستواصل عملها والبذل المزيد من المجهودات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/68/1044446890_0:0:2436:1828_1920x0_80_0_0_8e17268eefa873e008647f4ff12f19b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

"سوناطراك" توقع اتفاقا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات غربية في مجال الغاز الطبيعي

10:11 GMT 19.07.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
تابعنا عبرTelegram
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عقداً جديداً مع شركات "اوكسيدونتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال إينيرجي" الفرنسية.
ونقل موقع "المصدر" الجزائري تفاصيل الاتفاق بين الشركات حيث بلغت قيمة الاتفاق 4 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل مليار برميل نفط ما سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.
ونقل الموقع كلمة المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، الذي قال إن هذا "العقد هو لتقاسم الإنتاج ويشكل معلم في إطار الشراكة الثنائية، ويترجم رغبة الأطراف في تكثيف قدرات الإنتاج، ويترجم بوضوح سياسة سوناطراك والعلاقة المربحة التي تجمعها مع شركائها".
وأضاف حكار أن هذه الشراكة أثبتت قوة ومصداقية التعاون بين الأطراف، مؤكدا أن "العقد الجديد سيعطي نفسا جديدا وسيرسم عهدا آخر لإقامة مشاريع جديدة".
بدورها، قالت الرئيسة المديرة العامة لشركة "أوكسيدونتال" الأمريكية، بيكي هالوف، إن "التوقيع على الاتفاقية الجديدة يعد فرصة جد مهمة لنا والجزائر بلد الفرص وسنعمل على تجسيد عديد من المشاريع في الجزائر".
وواصلت بالقول: "ما قمنا به اليوم أمر في غاية الأهمية، ومؤسستنا ستواصل عملها والبذل المزيد من المجهودات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала