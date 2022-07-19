https://arabic.sputniknews.com/20220719/صدمة-لأحد-أكبر-أندية-ألمانيا-المهاجم-الجديد-مصاب-بورم-في-مكان-حساس-1065285788.html

صدمة لأحد أكبر أندية ألمانيا... المهاجم الجديد مصاب بورم في "مكان حساس"

صدمة لأحد أكبر أندية ألمانيا... المهاجم الجديد مصاب بورم في "مكان حساس"

أعلن فريق "بروسيا دورتموند" الألماني، اكتشاف ورم في الخصيتين بعد "فحوص طبية مكثفة" أجريت لمهاجمه الجديد الدولي الإيفواري سيباستيان هالر. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T13:35+0000

2022-07-19T13:35+0000

2022-07-19T13:35+0000

رياضة

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وأوضح النادي على لسان مديره الرياضي سيباستيان كيل أن اللاعب سيخضع "للمزيد من الفحوص في مركز طبي متخصص"، وفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني.وذكر النادي أن المهاجم البالغ 28 عاما "عانى من توعك بعد تمارين صباح الاثنين" في معسكر الفريق في سويسرا حيث يستعد للموسم الجديد، وبعد اكتشاف إصابته عاد إلى مدينة دورتموند.من جانبه قال هالر إنه "تأثر بشكل كبير" بكل رسائل الدعم التي تلقاها إثر الإعلان عن إصابته، مؤكدا أنه سيركز على التعافي من أجل اجتياز ذلك "الاختبار" والعودة أكثر قوة.وانضم المهاجم الدولي الإيفواري إلى دورتموند هذا الصيف قادماً من "أياكس أمستردام" الهولندي لتعزيز قدراته الهجومية بعد رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند الى "مانشستر سيتي" بطل الدوري الإنجليزي.والإصابة بسرطان الخصية ليس بالأمر الجديد على صعيد كرة القدم، وقد أصاب عددا من اللاعبين السابقين، مثل حارس مرمى المنتخب الفرنسي في الثمانينيات جويل باتس، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا السابق، الإسباني خوسيه فرانسيسكو مولينا الذي أصبح مدربا.كما أصيب حارس المرمى الأرجنتيني كارلوس روا، ثم عولج منه لكنه اتخذ القرار بإنهاء مسيرته في الملاعب.

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رياضة