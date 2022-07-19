https://arabic.sputniknews.com/20220719/صدمة-لأحد-أكبر-أندية-ألمانيا-المهاجم-الجديد-مصاب-بورم-في-مكان-حساس-1065285788.html
صدمة لأحد أكبر أندية ألمانيا... المهاجم الجديد مصاب بورم في "مكان حساس"
صدمة لأحد أكبر أندية ألمانيا... المهاجم الجديد مصاب بورم في "مكان حساس"
أعلن فريق "بروسيا دورتموند" الألماني، اكتشاف ورم في الخصيتين بعد "فحوص طبية مكثفة" أجريت لمهاجمه الجديد الدولي الإيفواري سيباستيان هالر. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:35+0000
2022-07-19T13:35+0000
2022-07-19T13:35+0000
رياضة
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وأوضح النادي على لسان مديره الرياضي سيباستيان كيل أن اللاعب سيخضع "للمزيد من الفحوص في مركز طبي متخصص"، وفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني.وذكر النادي أن المهاجم البالغ 28 عاما "عانى من توعك بعد تمارين صباح الاثنين" في معسكر الفريق في سويسرا حيث يستعد للموسم الجديد، وبعد اكتشاف إصابته عاد إلى مدينة دورتموند.من جانبه قال هالر إنه "تأثر بشكل كبير" بكل رسائل الدعم التي تلقاها إثر الإعلان عن إصابته، مؤكدا أنه سيركز على التعافي من أجل اجتياز ذلك "الاختبار" والعودة أكثر قوة.وانضم المهاجم الدولي الإيفواري إلى دورتموند هذا الصيف قادماً من "أياكس أمستردام" الهولندي لتعزيز قدراته الهجومية بعد رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند الى "مانشستر سيتي" بطل الدوري الإنجليزي.والإصابة بسرطان الخصية ليس بالأمر الجديد على صعيد كرة القدم، وقد أصاب عددا من اللاعبين السابقين، مثل حارس مرمى المنتخب الفرنسي في الثمانينيات جويل باتس، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا السابق، الإسباني خوسيه فرانسيسكو مولينا الذي أصبح مدربا.كما أصيب حارس المرمى الأرجنتيني كارلوس روا، ثم عولج منه لكنه اتخذ القرار بإنهاء مسيرته في الملاعب.
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رياضة
صدمة لأحد أكبر أندية ألمانيا... المهاجم الجديد مصاب بورم في "مكان حساس"
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أعلن فريق "بروسيا دورتموند" الألماني، اكتشاف ورم في الخصيتين بعد "فحوص طبية مكثفة" أجريت لمهاجمه الجديد الدولي الإيفواري سيباستيان هالر.
وأوضح النادي على لسان مديره الرياضي سيباستيان كيل أن اللاعب سيخضع "للمزيد من الفحوص في مركز طبي متخصص"، وفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني.
وقال النادي "الخبر الذي تلقيناه يوم الاثنين شكل صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعا. تتمنى عائلة بوروسيا دورتموند بأكملها الشفاء التام لسيباستيان في أقرب وقت ممكن... سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن".
وذكر النادي أن المهاجم البالغ 28 عاما "عانى من توعك بعد تمارين صباح الاثنين" في معسكر الفريق في سويسرا حيث يستعد للموسم الجديد، وبعد اكتشاف إصابته عاد إلى مدينة دورتموند.
من جانبه قال هالر إنه "تأثر بشكل كبير" بكل رسائل الدعم التي تلقاها إثر الإعلان عن إصابته، مؤكدا أنه سيركز على التعافي من أجل اجتياز ذلك "الاختبار" والعودة أكثر قوة.
وانضم المهاجم الدولي الإيفواري إلى دورتموند هذا الصيف قادماً من "أياكس أمستردام" الهولندي لتعزيز قدراته الهجومية بعد رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند الى "مانشستر سيتي" بطل الدوري الإنجليزي.
وأكد دورتموند ضرورة "احترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة"، واعدا بنشر المستجدات "بالتشاور مع اللاعب... بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات".
والإصابة بسرطان الخصية ليس بالأمر الجديد على صعيد كرة القدم، وقد أصاب عددا من اللاعبين السابقين، مثل حارس مرمى المنتخب الفرنسي في الثمانينيات جويل باتس، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا السابق، الإسباني خوسيه فرانسيسكو مولينا الذي أصبح مدربا.
كما أصيب حارس المرمى الأرجنتيني كارلوس روا، ثم عولج منه لكنه اتخذ القرار بإنهاء مسيرته في الملاعب.