عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/صندوق-النقد-المفاوضات-مع-تونس-بشأن-برنامج-الإصلاحات-حققت-تقدما-1065308293.html
صندوق النقد: المفاوضات مع تونس بشأن برنامج الإصلاحات حققت تقدما
صندوق النقد: المفاوضات مع تونس بشأن برنامج الإصلاحات حققت تقدما
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن بعثته حققت تقدما جيدا في المفاوضات مع الحكومة التونسية بشأن تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T21:23+0000
2022-07-19T21:23+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104594/21/1045942158_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9da18c056353560af2fa56bd9f70f830.jpg
وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن المناقشات بين الجانبين ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة.وذكر البيان أن السلطات التونسية تواصل التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.ورحب البيان بانفتاح الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.وأشار البيان إلى أن بعثة من صندوق النقد بقيادة بيورن روتر زارت تونس خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الحالي لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.ووصف روتر المناقشات بأنها كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/خبير-تونسي-انطلاق-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-لا-يعني-بالضرورة-توقيع-اتفاق-رسمي-1064863444.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104594/21/1045942158_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1b21d3385664464b9d47e0c9fd9ba717.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي

صندوق النقد: المفاوضات مع تونس بشأن برنامج الإصلاحات حققت تقدما

21:23 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن بعثته حققت تقدما جيدا في المفاوضات مع الحكومة التونسية بشأن تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها الصندوق.
وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن المناقشات بين الجانبين ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة.
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
خبير تونسي: انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد لا يعني بالضرورة توقيع اتفاق رسمي
8 يوليو, 12:58 GMT
وذكر البيان أن السلطات التونسية تواصل التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.
ورحب البيان بانفتاح الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.
وأشار البيان إلى أن بعثة من صندوق النقد بقيادة بيورن روتر زارت تونس خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الحالي لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.
ووصف روتر المناقشات بأنها كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала