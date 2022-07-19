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صندوق النقد: المفاوضات مع تونس بشأن برنامج الإصلاحات حققت تقدما
صندوق النقد: المفاوضات مع تونس بشأن برنامج الإصلاحات حققت تقدما
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن بعثته حققت تقدما جيدا في المفاوضات مع الحكومة التونسية بشأن تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T21:23+0000
2022-07-19T21:23+0000
2022-07-19T21:23+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
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وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن المناقشات بين الجانبين ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة.وذكر البيان أن السلطات التونسية تواصل التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.ورحب البيان بانفتاح الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.وأشار البيان إلى أن بعثة من صندوق النقد بقيادة بيورن روتر زارت تونس خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الحالي لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.ووصف روتر المناقشات بأنها كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/خبير-تونسي-انطلاق-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-لا-يعني-بالضرورة-توقيع-اتفاق-رسمي-1064863444.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي
صندوق النقد: المفاوضات مع تونس بشأن برنامج الإصلاحات حققت تقدما
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أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن بعثته حققت تقدما جيدا في المفاوضات مع الحكومة التونسية بشأن تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها الصندوق.
وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني
إن المناقشات بين الجانبين ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر البيان أن السلطات التونسية تواصل التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.
ورحب البيان بانفتاح الحكومة التونسية
والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.
وأشار البيان إلى أن بعثة من صندوق النقد بقيادة بيورن روتر زارت تونس خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الحالي لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.
ووصف روتر المناقشات بأنها كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات.