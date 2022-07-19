https://arabic.sputniknews.com/20220719/عقيد-أمريكي-يعلن-عن-حرب-بايدن-الفاشلة-ضد-روسيا-1065266760.html
عقيد أمريكي يعلن عن حرب بايدن الفاشلة ضد روسيا
عقيد أمريكي يعلن عن حرب بايدن الفاشلة ضد روسيا
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة حربه غير المباشرة ضد روسيا حتى النهاية وفقا لرؤية الخبير العسكري الأمريكي العقيد دوغلاس ماكغريغور. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:16+0000
2022-07-19T08:16+0000
2022-07-19T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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واتخذ بايدن أوكرانيا ساحة لحربه غير المباشرة مع روسيا. ومن أجل كسب هذه الحرب لجأ بايدن إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. إلا أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسبِّب متاعب كبيرة لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وخاصة ألمانيا. ولذلك "يوجد في أوروبا من يدعو إلى وقف هذه الحرب في أوكرانيا مما ينذر بإنهاء التأييد الأوروبي لحرب بايدن الفاشلة مع روسيا"، وفقا لما كتبه ماكغريغور لصحيفة "ذي أميركان ثينكر".وكان المسؤول الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد تشاس فريمان قد أشار في مقال صحفي إلى أن الولايات المتحدة تخوض الحرب غير المعلنة ضد روسيا في أوكرانيا من أجل المحافظة على هيمنتها على العالم. وإزاء ما تفعله واشنطن لا ترى موسكو بدا من استخدام القوة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
عقيد أمريكي يعلن عن حرب بايدن الفاشلة ضد روسيا
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة حربه غير المباشرة ضد روسيا حتى النهاية وفقا لرؤية الخبير العسكري الأمريكي العقيد دوغلاس ماكغريغور.
واتخذ بايدن أوكرانيا ساحة لحربه غير المباشرة مع روسيا. ومن أجل كسب هذه الحرب لجأ بايدن إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. إلا أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسبِّب متاعب كبيرة لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وخاصة ألمانيا. ولذلك "يوجد في أوروبا من يدعو إلى وقف هذه الحرب في أوكرانيا مما ينذر بإنهاء التأييد الأوروبي لحرب بايدن الفاشلة مع روسيا"، وفقا لما كتبه
ماكغريغور لصحيفة "ذي أميركان ثينكر".
وكان المسؤول الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد تشاس فريمان قد أشار في مقال صحفي إلى أن الولايات المتحدة تخوض الحرب غير المعلنة ضد روسيا في أوكرانيا من أجل المحافظة على هيمنتها على العالم. وإزاء ما تفعله واشنطن لا ترى موسكو بدا من استخدام القوة.