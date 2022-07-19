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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/عقيد-أمريكي-يعلن-عن-حرب-بايدن-الفاشلة-ضد-روسيا-1065266760.html
عقيد أمريكي يعلن عن حرب بايدن الفاشلة ضد روسيا
عقيد أمريكي يعلن عن حرب بايدن الفاشلة ضد روسيا
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة حربه غير المباشرة ضد روسيا حتى النهاية وفقا لرؤية الخبير العسكري الأمريكي العقيد دوغلاس ماكغريغور. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:16+0000
2022-07-19T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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واتخذ بايدن أوكرانيا ساحة لحربه غير المباشرة مع روسيا. ومن أجل كسب هذه الحرب لجأ بايدن إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. إلا أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسبِّب متاعب كبيرة لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وخاصة ألمانيا. ولذلك "يوجد في أوروبا من يدعو إلى وقف هذه الحرب في أوكرانيا مما ينذر بإنهاء التأييد الأوروبي لحرب بايدن الفاشلة مع روسيا"، وفقا لما كتبه ماكغريغور لصحيفة "ذي أميركان ثينكر".وكان المسؤول الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد تشاس فريمان قد أشار في مقال صحفي إلى أن الولايات المتحدة تخوض الحرب غير المعلنة ضد روسيا في أوكرانيا من أجل المحافظة على هيمنتها على العالم. وإزاء ما تفعله واشنطن لا ترى موسكو بدا من استخدام القوة.
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العالم

عقيد أمريكي يعلن عن حرب بايدن الفاشلة ضد روسيا

08:16 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة حربه غير المباشرة ضد روسيا حتى النهاية وفقا لرؤية الخبير العسكري الأمريكي العقيد دوغلاس ماكغريغور.
واتخذ بايدن أوكرانيا ساحة لحربه غير المباشرة مع روسيا. ومن أجل كسب هذه الحرب لجأ بايدن إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. إلا أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسبِّب متاعب كبيرة لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وخاصة ألمانيا. ولذلك "يوجد في أوروبا من يدعو إلى وقف هذه الحرب في أوكرانيا مما ينذر بإنهاء التأييد الأوروبي لحرب بايدن الفاشلة مع روسيا"، وفقا لما كتبه ماكغريغور لصحيفة "ذي أميركان ثينكر".
وكان المسؤول الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد تشاس فريمان قد أشار في مقال صحفي إلى أن الولايات المتحدة تخوض الحرب غير المعلنة ضد روسيا في أوكرانيا من أجل المحافظة على هيمنتها على العالم. وإزاء ما تفعله واشنطن لا ترى موسكو بدا من استخدام القوة.
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