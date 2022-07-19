عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/غانتس-يهدد-بحرق-لبنان-ولابيد-عدوان-حزب-الله-قد-يقود-المنطقة-كلها-للتصعيد-1065285653.html
غانتس يهدد بحرق لبنان... ولابيد: عدوان "حزب الله" قد يقود المنطقة كلها للتصعيد
غانتس يهدد بحرق لبنان... ولابيد: عدوان "حزب الله" قد يقود المنطقة كلها للتصعيد
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رسالة تهديد قوية إلى "حزب الله" اللبناني، معتبرا أن بلاده "مستعدة وجاهزة للتصرف ضد أي تهديد". 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:29+0000
2022-07-19T13:29+0000
بيني غانتس
أخبار حزب الله
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d138f9f511ea8279c7bf4e541ccc5e7c.jpg
جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارة قام بها برفقة وزير الدفاع بيني غانتس على الحدود الشمالية لإسرائيل، بعد يوم من إعلان جيش الأخيرة إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" اخترقت الأجواء الإسرائيلية.وقال لابيد وفق ما نقلته قناة "كان" الرسمية: "نحن لا نسعى لمواجهة، لكن من يحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا".وأضاف "إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر لا يمثل منصة لإرهاب حزب الله وليس أداة لإيران".ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أنشطة حزب الله تهدد لبنان ومواطنيه ورفاههم. ولا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يقود المنطقة بأسرها إلى تصعيد غير ضروري".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس مهددا الجارة الشمالية: "تدرك دولة لبنان وقادتها جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار - فسيحترقون بشدة ويتضررون".وأضاف "إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها. نحن جاهزون بكل الأبعاد - في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونية".ومساء أمس الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الجليل الغربي (شمال)، قال إنها تابعة لـ "حزب الله"، وذلك بعدما أعلن مطلع الشهر الجاري إسقاط 3 مُسيرات قال إن الحزب اللبناني أطلقها تجاه حقل "كاريش" للغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-تابعة-لـحزب-الله-على-الحدود-الإسرائيلية-اللبنانية-1065251297.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8654fe8bda0db93da819166941c617dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بيني غانتس, أخبار حزب الله, لبنان

غانتس يهدد بحرق لبنان... ولابيد: عدوان "حزب الله" قد يقود المنطقة كلها للتصعيد

13:29 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رسالة تهديد قوية إلى "حزب الله" اللبناني، معتبرا أن بلاده "مستعدة وجاهزة للتصرف ضد أي تهديد".
جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارة قام بها برفقة وزير الدفاع بيني غانتس على الحدود الشمالية لإسرائيل، بعد يوم من إعلان جيش الأخيرة إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" اخترقت الأجواء الإسرائيلية.
وقال لابيد وفق ما نقلته قناة "كان" الرسمية: "نحن لا نسعى لمواجهة، لكن من يحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا".
وأضاف "إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر لا يمثل منصة لإرهاب حزب الله وليس أداة لإيران".
ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أنشطة حزب الله تهدد لبنان ومواطنيه ورفاههم. ولا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يقود المنطقة بأسرها إلى تصعيد غير ضروري".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس مهددا الجارة الشمالية: "تدرك دولة لبنان وقادتها جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار - فسيحترقون بشدة ويتضررون".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
أمس, 15:29 GMT
وأضاف "إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها. نحن جاهزون بكل الأبعاد - في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونية".
ومساء أمس الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الجليل الغربي (شمال)، قال إنها تابعة لـ "حزب الله"، وذلك بعدما أعلن مطلع الشهر الجاري إسقاط 3 مُسيرات قال إن الحزب اللبناني أطلقها تجاه حقل "كاريش" للغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMTВертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала