https://arabic.sputniknews.com/20220719/غانتس-يهدد-بحرق-لبنان-ولابيد-عدوان-حزب-الله-قد-يقود-المنطقة-كلها-للتصعيد-1065285653.html
غانتس يهدد بحرق لبنان... ولابيد: عدوان "حزب الله" قد يقود المنطقة كلها للتصعيد
غانتس يهدد بحرق لبنان... ولابيد: عدوان "حزب الله" قد يقود المنطقة كلها للتصعيد
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رسالة تهديد قوية إلى "حزب الله" اللبناني، معتبرا أن بلاده "مستعدة وجاهزة للتصرف ضد أي تهديد". 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:29+0000
2022-07-19T13:29+0000
2022-07-19T13:29+0000
بيني غانتس
أخبار حزب الله
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d138f9f511ea8279c7bf4e541ccc5e7c.jpg
جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارة قام بها برفقة وزير الدفاع بيني غانتس على الحدود الشمالية لإسرائيل، بعد يوم من إعلان جيش الأخيرة إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" اخترقت الأجواء الإسرائيلية.وقال لابيد وفق ما نقلته قناة "كان" الرسمية: "نحن لا نسعى لمواجهة، لكن من يحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا".وأضاف "إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر لا يمثل منصة لإرهاب حزب الله وليس أداة لإيران".ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أنشطة حزب الله تهدد لبنان ومواطنيه ورفاههم. ولا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يقود المنطقة بأسرها إلى تصعيد غير ضروري".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس مهددا الجارة الشمالية: "تدرك دولة لبنان وقادتها جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار - فسيحترقون بشدة ويتضررون".وأضاف "إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها. نحن جاهزون بكل الأبعاد - في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونية".ومساء أمس الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الجليل الغربي (شمال)، قال إنها تابعة لـ "حزب الله"، وذلك بعدما أعلن مطلع الشهر الجاري إسقاط 3 مُسيرات قال إن الحزب اللبناني أطلقها تجاه حقل "كاريش" للغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-تابعة-لـحزب-الله-على-الحدود-الإسرائيلية-اللبنانية-1065251297.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8654fe8bda0db93da819166941c617dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, أخبار حزب الله, لبنان
غانتس يهدد بحرق لبنان... ولابيد: عدوان "حزب الله" قد يقود المنطقة كلها للتصعيد
تابعنا عبر
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رسالة تهديد قوية إلى "حزب الله" اللبناني، معتبرا أن بلاده "مستعدة وجاهزة للتصرف ضد أي تهديد".
جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارة قام بها برفقة وزير الدفاع بيني غانتس على الحدود الشمالية لإسرائيل، بعد يوم من إعلان جيش الأخيرة إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" اخترقت الأجواء الإسرائيلية.
وقال لابيد وفق ما نقلته قناة
"كان" الرسمية: "نحن لا نسعى لمواجهة، لكن من يحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا".
وأضاف "إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر لا يمثل منصة لإرهاب حزب الله وليس أداة لإيران".
ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أنشطة حزب الله
تهدد لبنان ومواطنيه ورفاههم. ولا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يقود المنطقة بأسرها إلى تصعيد غير ضروري".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس مهددا الجارة الشمالية: "تدرك دولة لبنان وقادتها جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار - فسيحترقون بشدة ويتضررون".
وأضاف "إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها. نحن جاهزون بكل الأبعاد - في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونية".
ومساء أمس الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي
، إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الجليل الغربي (شمال)، قال إنها تابعة لـ "حزب الله"، وذلك بعدما أعلن مطلع الشهر الجاري إسقاط 3 مُسيرات قال إن الحزب اللبناني أطلقها تجاه حقل "كاريش" للغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.