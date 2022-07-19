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https://arabic.sputniknews.com/20220719/قوات-دونيتسك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-غير-قادرة-على-إجراء-استطلاع-جوي-في-الجمهورية-1065295429.html
قوات دونيتسك: القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على إجراء استطلاع جوي في الجمهورية
قوات دونيتسك: القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على إجراء استطلاع جوي في الجمهورية
أفاد المتحدث باسم قوات دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية غير قادرة على إجراء استطلاع جوي فوق الاتجاهات الرئيسية للجمهورية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:51+0000
2022-07-19T15:52+0000
العالم
روسيا
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": إن "وحدات الحرب الإلكترونية تعترض في الوقت المناسب وبشكل واضح جميع أنواع الطائرات المسيرة قصيرة ومتوسطة المدى للمقاتلين الأوكرانيين".في وقت سابق، قال جندي من وحدة المدفعية التابعة لقوات لوغانسك الشعبية لـ"سبوتنيك" إن القوات المتحالفة تتقدم من عدة جوانب في منطقة سوليدار، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبة في صد الهجوم.إلى ذلك، تواصل القوات الروسية، وضمن العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، استهداف البنية التحتية للجيش الأوكراني والمسلحين المتطرفين والمرتزقة الأجانب.وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.كما حررت القوات الروسية ساحل بحر أزوف بالكامل من سيطرة القوات الأوكرانية، وتسيطر حاليا على أكثر من 90 بالمئة من أراضي مقاطعة خيرسون، ونحو 70 بالمئة من مساحة مقاطعة زاباروجيا، ومساحات واسعة من مقاطعة خاركوف.
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العالم, روسيا

قوات دونيتسك: القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على إجراء استطلاع جوي في الجمهورية

15:51 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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أفاد المتحدث باسم قوات دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية غير قادرة على إجراء استطلاع جوي فوق الاتجاهات الرئيسية للجمهورية.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": إن "وحدات الحرب الإلكترونية تعترض في الوقت المناسب وبشكل واضح جميع أنواع الطائرات المسيرة قصيرة ومتوسطة المدى للمقاتلين الأوكرانيين".
وأضاف: "العدو غير قادر على إجراء استطلاع جوي في الاتجاهات الرئيسية".
في وقت سابق، قال جندي من وحدة المدفعية التابعة لقوات لوغانسك الشعبية لـ"سبوتنيك" إن القوات المتحالفة تتقدم من عدة جوانب في منطقة سوليدار، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبة في صد الهجوم.
إلى ذلك، تواصل القوات الروسية، وضمن العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، استهداف البنية التحتية للجيش الأوكراني والمسلحين المتطرفين والمرتزقة الأجانب.
وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.
كما حررت القوات الروسية ساحل بحر أزوف بالكامل من سيطرة القوات الأوكرانية، وتسيطر حاليا على أكثر من 90 بالمئة من أراضي مقاطعة خيرسون، ونحو 70 بالمئة من مساحة مقاطعة زاباروجيا، ومساحات واسعة من مقاطعة خاركوف.
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