https://arabic.sputniknews.com/20220719/قوى-الحرية-والتغيير-السودانية-ترسل-وفدا-إنسانيا-إلى-النيل-الأزرق-1065298904.html
"قوى الحرية والتغيير" السودانية ترسل وفدا إنسانيا إلى النيل الأزرق
"قوى الحرية والتغيير" السودانية ترسل وفدا إنسانيا إلى النيل الأزرق
أعلن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، في السودان، إرسال وفد قيادي إنساني إلى مناطق النيل الأزرق للوقوف ميدانيا على ما يحدث هناك من نزاعات واقتتال والتصدي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:46+0000
2022-07-19T16:46+0000
2022-07-19T16:46+0000
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قال عضو المكتب المركزي لقوى الحرية والتغيير، الصديق الصادق المهدي، إن "المجتمع السوداني مبرأ من العنصرية والجهوية، وثورة ديسمبر المجيدة أكدت ذلك، وهذا مؤشر خير وتضامن ووحدة وطنية".وأضاف الصديق المهدي في مؤتمر صحفي: "لسنا ضد قواتنا النظامية ويجب أن تقوم بحماية الحدود والبلاد والمجتمع السوداني من كل المخاطر بما فيها الصراعات القبلية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأشار إلى أن "حماية المدنيين هي الغاية المنشودة من ثورة ديسمبر والنعرات القبلية تعتبر وأدا للثورة"، موضحا بأن "ما يجري في الدمازين هو استهداف للنسيج الاجتماعي لكل السودان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي
"قوى الحرية والتغيير" السودانية ترسل وفدا إنسانيا إلى النيل الأزرق
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أعلن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، في السودان، إرسال وفد قيادي إنساني إلى مناطق النيل الأزرق للوقوف ميدانيا على ما يحدث هناك من نزاعات واقتتال والتصدي للخطاب العنصري.
قال عضو المكتب المركزي لقوى الحرية والتغيير، الصديق الصادق المهدي، إن "المجتمع السوداني مبرأ من العنصرية والجهوية، وثورة ديسمبر المجيدة أكدت ذلك، وهذا مؤشر خير وتضامن ووحدة وطنية".
وأضاف الصديق المهدي في مؤتمر صحفي: "لسنا ضد قواتنا النظامية ويجب أن تقوم بحماية الحدود والبلاد والمجتمع السوداني من كل المخاطر بما فيها الصراعات القبلية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأشار إلى أن "حماية المدنيين هي الغاية المنشودة من ثورة ديسمبر والنعرات القبلية تعتبر وأدا للثورة"، موضحا بأن "ما يجري في الدمازين هو استهداف للنسيج الاجتماعي لكل السودان".