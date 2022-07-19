عربي
انطلاق القمة الثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا في طهران لبحث الأزمة السورية
https://arabic.sputniknews.com/20220719/قوى-الحرية-والتغيير-السودانية-ترسل-وفدا-إنسانيا-إلى-النيل-الأزرق-1065298904.html
"قوى الحرية والتغيير" السودانية ترسل وفدا إنسانيا إلى النيل الأزرق
"قوى الحرية والتغيير" السودانية ترسل وفدا إنسانيا إلى النيل الأزرق
أعلن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، في السودان، إرسال وفد قيادي إنساني إلى مناطق النيل الأزرق للوقوف ميدانيا على ما يحدث هناك من نزاعات واقتتال والتصدي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:46+0000
2022-07-19T16:46+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار العالم العربي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1b0065d57fd32def5cc4de60e99219ca.jpg
قال عضو المكتب المركزي لقوى الحرية والتغيير، الصديق الصادق المهدي، إن "المجتمع السوداني مبرأ من العنصرية والجهوية، وثورة ديسمبر المجيدة أكدت ذلك، وهذا مؤشر خير وتضامن ووحدة وطنية".وأضاف الصديق المهدي في مؤتمر صحفي: "لسنا ضد قواتنا النظامية ويجب أن تقوم بحماية الحدود والبلاد والمجتمع السوداني من كل المخاطر بما فيها الصراعات القبلية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأشار إلى أن "حماية المدنيين هي الغاية المنشودة من ثورة ديسمبر والنعرات القبلية تعتبر وأدا للثورة"، موضحا بأن "ما يجري في الدمازين هو استهداف للنسيج الاجتماعي لكل السودان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_59ce5cb72b6c967e9b65cc16a3ca9fea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي

"قوى الحرية والتغيير" السودانية ترسل وفدا إنسانيا إلى النيل الأزرق

16:46 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
أعلن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، في السودان، إرسال وفد قيادي إنساني إلى مناطق النيل الأزرق للوقوف ميدانيا على ما يحدث هناك من نزاعات واقتتال والتصدي للخطاب العنصري.
قال عضو المكتب المركزي لقوى الحرية والتغيير، الصديق الصادق المهدي، إن "المجتمع السوداني مبرأ من العنصرية والجهوية، وثورة ديسمبر المجيدة أكدت ذلك، وهذا مؤشر خير وتضامن ووحدة وطنية".
وأضاف الصديق المهدي في مؤتمر صحفي: "لسنا ضد قواتنا النظامية ويجب أن تقوم بحماية الحدود والبلاد والمجتمع السوداني من كل المخاطر بما فيها الصراعات القبلية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأشار إلى أن "حماية المدنيين هي الغاية المنشودة من ثورة ديسمبر والنعرات القبلية تعتبر وأدا للثورة"، موضحا بأن "ما يجري في الدمازين هو استهداف للنسيج الاجتماعي لكل السودان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала