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قيادات الجيش الليبي تناقش تسمية رئيس أركان واحد وتوحيد القوات
قيادات الجيش الليبي تناقش تسمية رئيس أركان واحد وتوحيد القوات
أعلنت قيادات المؤسسة العسكرية الليبية، مناقشة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة، وتحديد خطوات واقعية لتوحيد القوات بين شرق وغرب البلاد. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:04+0000
2022-07-19T15:05+0000
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بنغازي - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء.وقال البيان إنه "انطلاقا من واجبنا الوطني، وشعورا منا بخطورة المرحلة وحاجة البلاد لتوحيد المؤسسة العسكرية، واستمرار للجهود السابقة، قررت عقد اجتماعها الموسع في طرابلس".وتابع البيان، "ناقش الحاضرون ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية".وأوضح البيان "اتفق الحاضرون على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية".وأشار البيان أنه "تم الاتفاق أيضا على المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كافة ربوع الوطن إلى بيوتهم".وأكد ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.كما لفت البيان إلى أنه جرى إقرار تفعيل القوة المشتركة ووضع خطة لتسيير دوريات من الوحدات المختلفة لحرس الحدود، لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

قيادات الجيش الليبي تناقش تسمية رئيس أركان واحد وتوحيد القوات

15:04 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 19.07.2022)
© AFP 2022 / ABDULLAH DOMAقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH DOMA
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أعلنت قيادات المؤسسة العسكرية الليبية، مناقشة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة، وتحديد خطوات واقعية لتوحيد القوات بين شرق وغرب البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء.
وقال البيان إنه "انطلاقا من واجبنا الوطني، وشعورا منا بخطورة المرحلة وحاجة البلاد لتوحيد المؤسسة العسكرية، واستمرار للجهود السابقة، قررت عقد اجتماعها الموسع في طرابلس".
وتابع البيان، "ناقش الحاضرون ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية".
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الدبيبة: لم أتوقع أن تغيير إدارة مؤسسة للنفط في ليبيا سيحرك أطرافا دولية راهنت على مشروع ما
13:32 GMT
وأوضح البيان "اتفق الحاضرون على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية".
وأشار البيان أنه "تم الاتفاق أيضا على المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كافة ربوع الوطن إلى بيوتهم".
وأكد ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
كما لفت البيان إلى أنه جرى إقرار تفعيل القوة المشتركة ووضع خطة لتسيير دوريات من الوحدات المختلفة لحرس الحدود، لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
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