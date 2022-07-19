https://arabic.sputniknews.com/20220719/قيادات-الجيش-الليبي-تناقش-تسمية-رئيس-أركان-واحد-وتوحيد-القوات-1065293573.html

قيادات الجيش الليبي تناقش تسمية رئيس أركان واحد وتوحيد القوات

قيادات الجيش الليبي تناقش تسمية رئيس أركان واحد وتوحيد القوات

أعلنت قيادات المؤسسة العسكرية الليبية، مناقشة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة، وتحديد خطوات واقعية لتوحيد القوات بين شرق وغرب البلاد. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T15:04+0000

2022-07-19T15:04+0000

2022-07-19T15:05+0000

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بنغازي - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء.وقال البيان إنه "انطلاقا من واجبنا الوطني، وشعورا منا بخطورة المرحلة وحاجة البلاد لتوحيد المؤسسة العسكرية، واستمرار للجهود السابقة، قررت عقد اجتماعها الموسع في طرابلس".وتابع البيان، "ناقش الحاضرون ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية".وأوضح البيان "اتفق الحاضرون على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية".وأشار البيان أنه "تم الاتفاق أيضا على المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كافة ربوع الوطن إلى بيوتهم".وأكد ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.كما لفت البيان إلى أنه جرى إقرار تفعيل القوة المشتركة ووضع خطة لتسيير دوريات من الوحدات المختلفة لحرس الحدود، لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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