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كوريا الجنوبية تستعين بفرقة "بي تي إس" للترويج لملف استضافة معرض "إكسبو" 2030
كوريا الجنوبية تستعين بفرقة "بي تي إس" للترويج لملف استضافة معرض "إكسبو" 2030
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية تعيين فرقة البوب "بي تي إس" الشهيرة للترويج لملف استضافة معرض "إكسبو" 2030. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T17:03+0000
2022-07-19T17:03+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، قال رئيس الوزراء هان ديوك-سو في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين أعضاء الفرقة كسفراء للترويج لملف الاستضافة.وأضاف هان أن تعيين فرقة "بي تي إس" من المتوقع أن يكون بمثابة فرصة لتركيز انتباه ودعم الناس وكذلك العالم.وتتنافس كوريا الجنوبية مع إيطاليا والمملكة العربية السعودية على استضافة معرض "إكسبو 2030"، ومن المتوقع الإعلان عن الفائز النهائي في نوفمبر عام 2023.وكانت شركة "هايب" التي تدير أعمال الفرقة قد وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع حكومة "بوسان" للتعاون في المشاريع الترويجية لاستضافة المعرض في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم أعضاء "بي تي إس" بإرشاد مسؤولي المكتب الدولي للمعارض خلال عمليات التفتيش الميدانية المقرر إجراؤها في العام المقبل.كما سيقوم أعضاء الفرقة بتقديم ملف الاستضافة في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، والمشاركة في الجمعية النهائية عندما يعلن المكتب الدولي للمعارض عن اختيار المدينة المضيفة في العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/فرقة-بي-تي-إس-الكورية-تغادر-إلى-البيت-الأبيض-في-مهمة-خاصة-1062864699.html
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كوريا الجنوبية تستعين بفرقة "بي تي إس" للترويج لملف استضافة معرض "إكسبو" 2030

17:03 GMT 19.07.2022
© AP Photo / Chris Pizzelloفرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس"
فرقة البوب الكورية الجنوبية بي تي إس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية تعيين فرقة البوب "بي تي إس" الشهيرة للترويج لملف استضافة معرض "إكسبو" 2030.
وحسب وكالة "يونهاب"، قال رئيس الوزراء هان ديوك-سو في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين أعضاء الفرقة كسفراء للترويج لملف الاستضافة.
وأضاف هان أن تعيين فرقة "بي تي إس" من المتوقع أن يكون بمثابة فرصة لتركيز انتباه ودعم الناس وكذلك العالم.
وتتنافس كوريا الجنوبية مع إيطاليا والمملكة العربية السعودية على استضافة معرض "إكسبو 2030"، ومن المتوقع الإعلان عن الفائز النهائي في نوفمبر عام 2023.
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وكانت شركة "هايب" التي تدير أعمال الفرقة قد وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع حكومة "بوسان" للتعاون في المشاريع الترويجية لاستضافة المعرض في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم أعضاء "بي تي إس" بإرشاد مسؤولي المكتب الدولي للمعارض خلال عمليات التفتيش الميدانية المقرر إجراؤها في العام المقبل.
كما سيقوم أعضاء الفرقة بتقديم ملف الاستضافة في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، والمشاركة في الجمعية النهائية عندما يعلن المكتب الدولي للمعارض عن اختيار المدينة المضيفة في العام المقبل.
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