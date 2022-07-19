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لافروف يلقي خطاب روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر
لافروف يلقي خطاب روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر
يمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في سبتمبر/أيلول المقبل. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T04:42+0000
2022-07-19T04:42+0000
سيرغي لافروف
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب البرنامج الأولي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77، في الفترة من 13-27 سبتمبر/أيلول المقبل في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية.وفي اليوم التالي، يلقي قادة أوكرانيا وإيران خطاباتهم، وفي يوم 22 سيلقي قادة إسرائيل واليابان وبريطانيا وإيطاليا الخطابات الخاصة ببلادهم.أما يلقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف فسيلقي خطابه في 24 من نفس الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/لافروف-ترشيح-أوكرانيا-ومولدوفا-للانضمام-للاتحاد-الأوروبي-جزء-من-مناورة-جيوسياسية-ضد-روسيا-1065202320.html
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سيرغي لافروف, منظمة الأمم المتحدة

لافروف يلقي خطاب روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

04:42 GMT 19.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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يمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في سبتمبر/أيلول المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب البرنامج الأولي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77، في الفترة من 13-27 سبتمبر/أيلول المقبل في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية.
ومن المقرر أن يلقي قادة البرازيل، الولايات المتحدة، فرنسا وتركيا خطابات في اليوم الأول من الأسبوع رفيع المستوى الذي يبدأ يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي اليوم التالي، يلقي قادة أوكرانيا وإيران خطاباتهم، وفي يوم 22 سيلقي قادة إسرائيل واليابان وبريطانيا وإيطاليا الخطابات الخاصة ببلادهم.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
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أما يلقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف فسيلقي خطابه في 24 من نفس الشهر.
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