عربي
انطلاق القمة الثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا في طهران لبحث الأزمة السورية
https://arabic.sputniknews.com/20220719/لبيد-يحث-لبنان-على-استكمال-مفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-من-فوق-منصة-كاريش-1065299402.html
لابيد يحث لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل... من فوق منصة "كاريش"
لابيد يحث لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل... من فوق منصة "كاريش"
حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، لبنان، على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع بلاده. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:49+0000
2022-07-19T16:50+0000
إسرائيل
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101826/70/1018267023_0:68:1300:799_1920x0_80_0_0_9059c3a29d7c0f5178ef96f7b6ac2b6f.jpg
ونقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد خلال زيارته لمنصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، قوله للبنان باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وأجرى لابيد جولة تفقدية بالطائرة فوق منصة "كاريش" الواقعة في البحر المتوسط، أكد من خلالها أنه يمكن للبنان الاستفادة من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية الخاصة في البحر المتوسط، عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أقرب وقت ممكن.وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده يمكنها المساهمة في حل أزمة الطاقة العالمية، من خلال مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل، وهو ما ينطبق على لبنان، أيضا، ولكن عبر المفاوضات، على حد قوله.وقال يائير لابيد:
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101826/70/1018267023_72:0:1228:867_1920x0_80_0_0_67b4daaa63ef5f1fa493d11bc47e2025.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم العربي, لبنان

لابيد يحث لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل... من فوق منصة "كاريش"

16:49 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 19.07.2022)
© YouTube.comغاز طبيعي
غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، لبنان، على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع بلاده.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد خلال زيارته لمنصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، قوله للبنان باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأجرى لابيد جولة تفقدية بالطائرة فوق منصة "كاريش" الواقعة في البحر المتوسط، أكد من خلالها أنه يمكن للبنان الاستفادة من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية الخاصة في البحر المتوسط، عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أقرب وقت ممكن.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده يمكنها المساهمة في حل أزمة الطاقة العالمية، من خلال مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل، وهو ما ينطبق على لبنان، أيضا، ولكن عبر المفاوضات، على حد قوله.
وقال يائير لابيد:
تشكل المنصة الجديدة مستقبل دولة إسرائيل في مجال الطاقة وفرصة اقتصادية تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي في المستقبل المنظور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала