https://arabic.sputniknews.com/20220719/لبيد-يحث-لبنان-على-استكمال-مفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-من-فوق-منصة-كاريش-1065299402.html
لابيد يحث لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل... من فوق منصة "كاريش"
لابيد يحث لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل... من فوق منصة "كاريش"
حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، لبنان، على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع بلاده. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:49+0000
2022-07-19T16:49+0000
2022-07-19T16:50+0000
إسرائيل
العالم العربي
لبنان
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ونقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد خلال زيارته لمنصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، قوله للبنان باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وأجرى لابيد جولة تفقدية بالطائرة فوق منصة "كاريش" الواقعة في البحر المتوسط، أكد من خلالها أنه يمكن للبنان الاستفادة من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية الخاصة في البحر المتوسط، عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أقرب وقت ممكن.وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده يمكنها المساهمة في حل أزمة الطاقة العالمية، من خلال مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل، وهو ما ينطبق على لبنان، أيضا، ولكن عبر المفاوضات، على حد قوله.وقال يائير لابيد:
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إسرائيل, العالم العربي, لبنان
لابيد يحث لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل... من فوق منصة "كاريش"
16:49 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، لبنان، على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع بلاده.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد خلال زيارته لمنصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، قوله للبنان باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل.
وأجرى لابيد جولة تفقدية بالطائرة فوق منصة "كاريش"
الواقعة في البحر المتوسط، أكد من خلالها أنه يمكن للبنان الاستفادة من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية الخاصة في البحر المتوسط، عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أقرب وقت ممكن.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده يمكنها المساهمة في حل أزمة الطاقة العالمية، من خلال مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل، وهو ما ينطبق على لبنان، أيضا، ولكن عبر المفاوضات، على حد قوله.
تشكل المنصة الجديدة مستقبل دولة إسرائيل في مجال الطاقة وفرصة اقتصادية تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي في المستقبل المنظور.