https://arabic.sputniknews.com/20220719/مبعوث-صيني-يكشف-عن-مقترحات-لمعالجة-أزمة-الغذاء-العالمية-1065287178.html

مبعوث صيني يكشف عن مقترحات لمعالجة أزمة الغذاء العالمية

مبعوث صيني يكشف عن مقترحات لمعالجة أزمة الغذاء العالمية

أعلن مبعوث صيني عن المقترحات المشتركة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية نيابة عن مجموعة "أصدقاء مبادرة التنمية العالمية"، داعيا إلى تعزيز تنسيق السياسات على المدى... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T13:50+0000

2022-07-19T13:50+0000

2022-07-19T13:50+0000

العالم

إهذار الغذاء

مشكلة

الصين

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أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، في بيان "إننا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحالي لانعدام الأمن الغذائي العالمي، وخاصة في الدول النامية"، ولفت إلى أن مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل للبلدان المتضررة بأزمة الغذاء، بما في ذلك من خلال الإجراءات المنسقة والشراكة المعززة بين البلدان وأصحاب المصالح الآخرين ذوي الصلة، في مجالات مثل إنتاج الأغذية وتخزينها ونقلها والحد من فقد الأغذية وهدرها، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع الزراعة وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف تشانغ أن المجموعة حثت جميع أصحاب المصالح، بما في ذلك الدول المتقدمة، على تعزيز التعاون والحفاظ على التركيز القوي على تحويل نظام الأغذية الزراعية العالمي ليتسم بالنزاهة والاستدامة.كما أكد البيان على أهمية الحفاظ على فعالية سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية، وضمان فتح قنوات وأسواق تجارية للأغذية والوقود والأسمدة والمنتجات الزراعية الأخرى، من خلال تعزيز نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف قائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية.وقال إن مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية لن تدخر جهدا لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتسريع تنفيذ أجندة 2030 والتأكد من عدم تخلف أي دولة أو أي شخص عن الركب، مضيفا: "نشجع بكل قوة، المزيد من الدول على الانضمام إلى مجموعتنا".وتم إطلاق مجموعة "أصدقاء مبادرة التنمية العالمية" من جانب بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة في يناير 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/مصدر-لـسبوتنيك-إحراز-تقدم-جاد-في-محادثات-قضية-الحبوب-الأوكرانية-1065262859.html

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العالم, إهذار الغذاء, مشكلة, الصين