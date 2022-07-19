https://arabic.sputniknews.com/20220719/متحدث-الاتحاد-الأوروبي-يستعد-للسيناريو-الأسوأ-خلال-الشتاء-بعد-وقف-إمدادات-غازبروم-1065299517.html

متحدث: الاتحاد الأوروبي يستعد للسيناريو الأسوأ خلال الشتاء بعد وقف إمدادات "غازبروم"

متحدث: الاتحاد الأوروبي يستعد للسيناريو الأسوأ خلال الشتاء بعد وقف إمدادات "غازبروم"

قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، إن الاتحاد الأوروبي يقوم باستعدادات الطاقة لفصل الشتاء على أساس "أسوأ سيناريو ممكن"، بسبب وقف الإمدادات من شركة... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T16:53+0000

2022-07-19T16:53+0000

2022-07-19T16:53+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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موسكو – سبوتنيك. وأضاف مامر، في إفادة صحفية في بروكسل اليوم الثلاثاء: "نعمل على أسوأ سيناريو محتمل، وهذا السيناريو هو أن غازبروم لن تقدم أي غاز إلى أوروبا بعد الآن ونبني خططنا للتأهب لفصل الشتاء على أساس أسوأ سيناريو ممكن".وفي منتصف يونيو/ حزيران، أعلنت شركة غازبروم أنها تستطيع توريد 67 مليون متر مكعب فقط من الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب التيار الشمالي- 1 ، يوميًا، بينما كان الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون متر مكعب.وأوضحت الشركة التخفيض من خلال تطوير دورة الإصلاح لوحدات ضاغط الغاز، والتأخير من قبل شركة سيمنز الألمانية في استعادة تلك الوحدات من التي كانت قيد الصيانة بمصنع كندي بسبب عقوبات أوتاوا ضد روسيا.وطورت المفوضية الأوروبية مبادرة خطة للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك العثور على موردين آخرين، بعد أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا عام 2021، وهو ما يمثل 45% من واردات الاتحاد، و40% من إجمالي استهلاكه.وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل بل والاتجاه للطاقة النظيفة وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويذكر أنه في 23 مارس/آذار، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا، إلى الروبل، من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/وكالة-الطاقة-الدولية-لأوروبا-اسعوا-فورا-لإيجاد-بدائل-للغاز-الروسي-وإلا-فلن-نتخطى-الشتاء-1065287362.html

https://arabic.sputniknews.com/20220718/إعلام-غازبروم-تعلن-القوة-القاهرة-بشأن-إمدادات-الغاز-إلى-أوروبا-1065250517.html

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي