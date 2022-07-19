https://arabic.sputniknews.com/20220719/محافظ-لندن-يعلن-حالة-الحدث-الكبير-بعد-انتشار-الحرائق-في-عدة-مناطق-1065296521.html

محافظ لندن يعلن حالة "الحدث الكبير" بعد انتشار الحرائق في عدة مناطق

محافظ لندن يعلن حالة "الحدث الكبير" بعد انتشار الحرائق في عدة مناطق

أعلن محافظ لندن، صادق خان، حالة "الحدث الكبير" في العاصمة البريطانية، والتي تعد بمثابة إعلان حالة الطوارئ، بعدما انتشرت الحرائق في عدة مناطق جراء ارتفاع درجات... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T15:55+0000

2022-07-19T15:55+0000

2022-07-19T15:55+0000

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وقال خان في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة "حادث كبير" على إثر الارتفاع الهائل في الحرائق في أنحاء العاصمة اليوم.وأضاف "هذا أمر حرج وفرق الإطفاء في لندن تحت ضغط هائل".وأشار عمدة لندن إلى أنه على تواصل دائم بالمسؤولين، موضحا أنه سيعلن آخر المستجدات عندما تتوافر لديه.وتشهد بريطانيا وأوروبا عموما في الأونة الأخيرة درجات حرارة قياسية تصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) لأول مرة.وكانت الحكومة البريطانية قد عقدت اجتماعات طوارئ لمناقشة أهم التطورات والاستعدادات لمواجهة الموجة الحارة. وفرض مترو أنفاق لندن قيوداً مؤقتة على السرعة على شبكة القطارات، كما نصحت شركة القطارات الوطنية الركاب بالبقاء في منازلهم وقالت إن بعض الخدمات ومنها خط رئيسي بين شمال شرقي إنجلترا ولندن لن يتحرك في أوقات معينة اليوم الثلاثاء.وقامت شركات قطارات أخرى بنصح المسافرين بعدم استخدام القطارات بسبب الحر الذي قد يذيب القضبان أو يتسبب في اشتعال النيران بها. كما قامت بعض المدارس بالطلب من التلاميذ بالبقاء في منازلهم ونشرت الأجهزة الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/حرائق-تجتاح-أوروبا-ومئات-الوفيات-بسبب-الطقس-الحار-1065182103.html

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