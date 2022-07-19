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مراسل إسرائيلي يبث تقريرا من داخل مكة ويفجر ضجة واسعة... فيديو
مراسل إسرائيلي يبث تقريرا من داخل مكة ويفجر ضجة واسعة... فيديو
بث مراسل لإحدى القنوات الإسرائيلية تقريرا تلفزيونيا من داخل مدينة مكة، أكثر المدن قدسية بالنسبة للمسلمين، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:20+0000
2022-07-19T08:20+0000
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ومساء أمس الأحد، نشرت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة، تقريرا لمراسلها من مدينة مكة التي تضم المسجد الحرام والكعبة التي تعد قبلة المسلمين في صلاتهم.وظهر المراسل جيل تماري وهو يتجول في شوارع المدينة قبل أن يدخل إلى الحرم المكي، الذي يمنع على غير المسلمين التواجد داخله.وقال تماري إنه دخل عن طريق التهريب حيث تظاهر بأنه مسلم وقام أحد الأشخاص المحليين بالمخاطرة بإدخاله عبر سيارته إلى المدينة دون أن يخبره أنه صحفي إسرائيلي، حيث كان يتحدث معه الإنجليزية طوال الطريق.وقالت القناة في تقريرها: "مكة المكرمة هي أقدس مدينة في الإسلام وهي محاطة بكاميرات متطورة تمنع دخول غير المسلمين. جيل تماري هو أول مراسل إسرائيلي تمكن من دخول المدينة والشروع في رحلة فيها - بل والاقتراب من برج الساعة الذي يطل على الكعبة مباشرة".وفي الفيديو قال "تماري" إن قلبه كان ينبص بسرعة عند المرور على حاجز للشرطة السعودية على مشارف مكة، حيث كان يخشى افتضاح أمره.وظهر في المقطع الحجاج المسلمين وهم يترجلون في شوارع المدينة بعد آدائهم فريضة الحج، كما تجول المراسل الإسرائيلي بالسيارة حول مشعر منى، ومر بجوار جبل النور الذي يضم غار حراء الذي نزل الوحي فيه على النبي محمد وفق العقيدة الإسلامية، و"مدينة الخيام" في منى والمخصصة لإيواء الحجاج، وذلك قبل أن يصل المراسل الإسرائيلي إلى جبل عرفات وهنا يترجل من السيارة ويبدأ في التجول.ويظهر تماري وهو يتحدث العبرية حينا، ثم ينتقل للإنجليزية عندما يمر الناس من جانبه، حتى لا يثير الريبة، قائلا بصوت خافت "المسلمون فقط يمكنهم الدخول إلى هنا".ورغم تردد مرافقه المحلي، أصر المراسل الإسرائيلي على صعود جبل عرفات، وظهر من فوق قمته.وفي مرحلة معينة، يضطر تماري لإنهاء رحلته على جبل عرفات بعدما أشار له مرافقه بإشارة متفق عليها بأن هناك "خطر يقترب"، حيث أشار إلى أن أحد رجال الدين كان يهم بالتوجه إليه للتأكد من كونه مسلما.وقال جيل خلال نزوله من جبل عرفات "أثرنا الشكوك هنا.. والآن نحن نفر من المكان".وأثار التقرير الإسرائيلي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إذ تصدر هاشتاغ (وسم) #يهودي_في_الحرم، والذي أبدى مغردون خلاله عن غضبهم من رحلة المراسل الإسرائيلي ودعوا إلى التحقيق في كيفية دخوله المدينة المقدسة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكة

مراسل إسرائيلي يبث تقريرا من داخل مكة ويفجر ضجة واسعة... فيديو

08:20 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / Christina Assi الحجاج على جبل النور، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022
الحجاج على جبل النور، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / Christina Assi
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بث مراسل لإحدى القنوات الإسرائيلية تقريرا تلفزيونيا من داخل مدينة مكة، أكثر المدن قدسية بالنسبة للمسلمين، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومساء أمس الأحد، نشرت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة، تقريرا لمراسلها من مدينة مكة التي تضم المسجد الحرام والكعبة التي تعد قبلة المسلمين في صلاتهم.
وظهر المراسل جيل تماري وهو يتجول في شوارع المدينة قبل أن يدخل إلى الحرم المكي، الذي يمنع على غير المسلمين التواجد داخله.
وقال تماري إنه دخل عن طريق التهريب حيث تظاهر بأنه مسلم وقام أحد الأشخاص المحليين بالمخاطرة بإدخاله عبر سيارته إلى المدينة دون أن يخبره أنه صحفي إسرائيلي، حيث كان يتحدث معه الإنجليزية طوال الطريق.
وقالت القناة في تقريرها: "مكة المكرمة هي أقدس مدينة في الإسلام وهي محاطة بكاميرات متطورة تمنع دخول غير المسلمين. جيل تماري هو أول مراسل إسرائيلي تمكن من دخول المدينة والشروع في رحلة فيها - بل والاقتراب من برج الساعة الذي يطل على الكعبة مباشرة".
وفي الفيديو قال "تماري" إن قلبه كان ينبص بسرعة عند المرور على حاجز للشرطة السعودية على مشارف مكة، حيث كان يخشى افتضاح أمره.
وظهر في المقطع الحجاج المسلمين وهم يترجلون في شوارع المدينة بعد آدائهم فريضة الحج، كما تجول المراسل الإسرائيلي بالسيارة حول مشعر منى، ومر بجوار جبل النور الذي يضم غار حراء الذي نزل الوحي فيه على النبي محمد وفق العقيدة الإسلامية، و"مدينة الخيام" في منى والمخصصة لإيواء الحجاج، وذلك قبل أن يصل المراسل الإسرائيلي إلى جبل عرفات وهنا يترجل من السيارة ويبدأ في التجول.
ويظهر تماري وهو يتحدث العبرية حينا، ثم ينتقل للإنجليزية عندما يمر الناس من جانبه، حتى لا يثير الريبة، قائلا بصوت خافت "المسلمون فقط يمكنهم الدخول إلى هنا".
ورغم تردد مرافقه المحلي، أصر المراسل الإسرائيلي على صعود جبل عرفات، وظهر من فوق قمته.
وفي مرحلة معينة، يضطر تماري لإنهاء رحلته على جبل عرفات بعدما أشار له مرافقه بإشارة متفق عليها بأن هناك "خطر يقترب"، حيث أشار إلى أن أحد رجال الدين كان يهم بالتوجه إليه للتأكد من كونه مسلما.
وقال جيل خلال نزوله من جبل عرفات "أثرنا الشكوك هنا.. والآن نحن نفر من المكان".
وأثار التقرير الإسرائيلي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إذ تصدر هاشتاغ (وسم) #يهودي_في_الحرم، والذي أبدى مغردون خلاله عن غضبهم من رحلة المراسل الإسرائيلي ودعوا إلى التحقيق في كيفية دخوله المدينة المقدسة.
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