مراسل "الإخبارية السورية" محمد الصغير يبدأ إضرابا عن الطعام
© Sputnik . Mohammad Nejimمراسل "الإخبارية السورية" محمد الصغير يبدأ إضراباً عن الطعام
© Sputnik . Mohammad Nejim
كشفت مصادر إعلامية سورية أن مراسل قناة "الإخبارية السورية" في محافظة الحسكة السورية محمد الصغير بدأ إضرابه عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملته في سجون "قسد" فيما يتدهور وضعه الصحي يوماً بعد يوم.
ووفقاً للمصادر فقد ساء وضع الصغير صحياً خلال وجوده في السجن ووصل وزنه إلى نحو 35 كيلوغراما بعد أن أصيب بعدة جلطات خطرة جراء سوء التغذية وظروف الاعتقال القاسية.
وطالبت الأوساط الإعلامية السورية بالإفراج عن الصغير الذي يعاني ظروفاً صحية صعبة للغاية منذ اعتقاله في شهر حزيران/يونيو عام 2019 بعد تغطيته لممارسات قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا "قسد" في سرقة النفط والقمح السوري والتضييق على أهالي منطقة الجزيرة السورية (شرق نهر الفرات).
حيدر: الإعلاميون يخوضون حربا موازية
في هذا السياق أشار مدير عام قناة "الإخبارية السورية" عبد الله حيدر في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إلى أن "الإعلاميين السوريين خاضوا وما زالوا منذ بداية الحرب قبل 11 عاماً حرباً موازية وهي حرب الحقيقة وقدموا لأجلها أثماناً كبيرة من شهداء وجرحى ويأتي اعتقال الزميل محمد الصغير من قبل ميليشيا قسد قبل ثلاثة أعوام يأتي في هذا السياق".
وأضاف حيدر: "نأمل اليوم أن يتم إطلاق سراحه ليعود إلى عمله وعائلته وخاصة في ظل تدهور حالته الصحية جراء ظروف الاعتقال، وجميع الإعلاميين السوريين عامة وقناة الإخباربة السورية بشكل خاص متضامنون مع الزميل محمد الصغير وسنواصل بذل كافة الجهود لإطلاق سراحه".
الخلف: حالة الصغير الصحية ساءت كثيرا
في ذات المنحى، صرح أمين السر العام في اتحاد الصحفيين السوريين يونس الخلف لـ "سبوتنيك" وهو ابن محافظة الحسكة، بأن "ميليشيا قسد اعتقلت الصحفي السوري محمد الصغير 2019، وأكثر من ذلك أصيب في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي بعدة جلطات وتدهور وضعه الصحي إلى درجة أن مصادر الاتحاد الدولي للصحفيين أكدت أن حالته ساءت كثيراً لكن دون جدوى" .
© Sputnik . Mohammad Nejimمراسل "الإخبارية السورية" محمد الصغير يبدأ إضراباً عن الطعام
مراسل "الإخبارية السورية" محمد الصغير يبدأ إضراباً عن الطعام
© Sputnik . Mohammad Nejim
وتابع الخلف حديثه بالقول: "اليوم بدأ الزميل محمد الصغير إضرابه عن الطعام بعد أن تدهورت حالته الصحية ولذلك فإن اتحاد الصحفيبن السوريين يجدد تضامنه مع الزميل المعتقل لدى ميليشيا قسد المرتهنة للمحتل الأمريكي ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة الضغط من أجل الإفراج عنه" .
وأضاف أن "اتحاد الصحفيين السوريين تابع المأساة التي يعيشها الزميل الصحفي محمد الصغير منذ البداية ولا يزال يتابع وضعه، وقد أصبحت كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بصورة واضحة عن اعتقاله، حيث تم التواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين الذي طالب النقابات والاتحادات الصحفية الضغط على الدول للتدخل والإفراج عن الصحفي محمد الصغير".
وكان فصيح توفيق الصغير شقيق الصحفي المعتقل محمد الصغير قد صرح لـ "سبوتنيك" في وقت سابق من عام 2021 خلال وقفة تضامنية للصحفيين السوريين مع الصغير بأن حالة شقيقه الصحية صعبة وقال: "أخي محمد متعب جداً وفي حالة صحية سيئة ولا نعرف مكان اعتقاله ونرجو أن يتم الإفراج عنه سريعاً ليعود سالماً معافى إلى أسرته وعمله".
18 نوفمبر 2021, 16:28 GMT
ويشار إلى أن مراسل قناة "الإخبارية السورية" محمد الصغير اعتقل من قبل "قسد" في حزيران/يونيو عام 2019 بعد تقارير قام بإعدادها عن سرقة النفط والقمح السوري من منطقة الجزيرة السورية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وحرق حقول القمح في منطقة الجزيرة السورية من قبل ميليشيا "قسد"، ولا يزال يعاني الصغير في السجن حتى اليوم.