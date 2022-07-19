https://arabic.sputniknews.com/20220719/مسؤول-إيراني-طهران-في-جهوزیة-تامة-للتصدي-لأي-تهديدات-قد-تواجهها-من-إسرائيل-1065276261.html

مسؤول إيراني: طهران في جهوزیة تامة للتصدي لأي تهديدات قد تواجهها من إسرائيل

مسؤول إيراني: طهران في جهوزیة تامة للتصدي لأي تهديدات قد تواجهها من إسرائيل

علق مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، على تهديدات قادة الجيش الإسرائيلي الأخيرة بالاستعداد لتوجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T11:22+0000

2022-07-19T11:22+0000

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وقال عضو مجلس الشورى الإيراني عباس غلرو، في تصريحات مع وكالة شهاب للأنباء، إن "إيران في جهوزیة تامة للتصدي لأي تهديدات قد تواجهها"، مؤكدا أن "إيران سترد على أي هجوم أو عدوان يستهدفها".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قال الأحد الماضي، إن الدبلوماسية قد تفشل، لكن الاستعداد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني "واجب أخلاقي"، على حد وصفه.وقال كوخافي: "منع إيران من التسلح النووي من خلال الدبلوماسية هو الطريقة المفضلة". واستدرك بقوله: "لكن التاريخ أثبت مرات عديدة أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل أو تنجح فقط فترة زمنية – ثم تواجه انتهاك أو خيانة".بدوره، قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق التصرف الكامل بشأن البرنامج النووي الإيراني.ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر" تغريدة جديدة نقلت من خلالها على لسان لابيد، معارضة بلاده الاتفاق النووي الإيراني.وأكد لابيد أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل كانت تاريخية، حققت إنجازات سياسية وأمنية واقتصادية ستعزز بلاده لسنين طويلة، وأنه أوضح لبايدن معارضة إسرائيل للاتفاق النووي الإيراني.وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت الماضي، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح السبت.وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/كوخافي-الاستعداد-لخيار-عسكري-ضد-البرنامج-النووي-الإيراني-واجب-أخلاقي-1065197231.html

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