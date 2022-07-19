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https://arabic.sputniknews.com/20220719/مصر-ارتفاع-ضحايا-حادث-تصادم-المنيا-إلى-25-قتيلا-و31-جريحا-1065306924.html
مصر... ارتفاع ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 25 قتيلا و31 جريحا
مصر... ارتفاع ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 25 قتيلا و31 جريحا
ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذي وقع في محافظة المنيا بصعيد مصر، اليوم الثلاثاء، إلى 25 قتيلا و31 جريحا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T20:10+0000
2022-07-19T20:14+0000
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نقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر طبي أن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 31 آخرون بحادث تصادم حافلة بسيارة نقل ثقيل.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 آخرين في حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إنه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.من جانبها، قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأهالي كل متوفٍ، و2000 جنيه للمصاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/22-قتيلا-و33-جريحا-إثر-تصادم-حافلة-ركاب-بشاحنة-في-جنوب-مصر-1065271121.html
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أخبار مصر الآن, تصادم

مصر... ارتفاع ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 25 قتيلا و31 جريحا

20:10 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 19.07.2022)
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذي وقع في محافظة المنيا بصعيد مصر، اليوم الثلاثاء، إلى 25 قتيلا و31 جريحا.
نقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر طبي أن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 31 آخرون بحادث تصادم حافلة بسيارة نقل ثقيل.
حادث مروري شمال القاهرة- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
22 قتيلا و33 جريحا إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة في جنوب مصر
10:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 آخرين في حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.
وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إنه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.
من جانبها، قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأهالي كل متوفٍ، و2000 جنيه للمصاب.
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