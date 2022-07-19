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مصر... سعر الذهب يتراجع إلى أقل مستوى له منذ مارس الماضي
مصر... سعر الذهب يتراجع إلى أقل مستوى له منذ مارس الماضي
أعلنت شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع أسعار المعدن الأصفر في التعاملات المسائية ليبلغ أقل مستوى له منذ شهر مارس الماضي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T20:25+0000
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مصر
اقتصاد
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ونقل موقع "مصراوي" عن سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، قوله إن "سعر الذهب في مصر هبط خلال التعاملات المسائية، وتراجع الغرام 5 جنيهات، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا".وأضاف أن سعر الذهب في السوق المحلي بلغ أقل مستوى من مارس الماضي.وأوضح أن سعر عيار 14 انخفض إلى 650 جنيها للغرام، وانخفض عيار 18 إلى 836 جنيها للغرام، وتراجع عيار 21 إلى 975 جنيها للغرام، كما هبط عيار 24 إلى 1114 جنيها للغرام.وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب انخفض أيضا إلى 7800 جنيه.وفي السياق، أظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ، ارتفاع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء إلى نحو 1710 دولارات للأوقية، بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.05%.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/أسعار-الذهب-في-مصر-ترتفع-جنيها-واحدا-وعيار-21-يلامس-حاجز-الـ1000-1063704270.html
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مصر, اقتصاد
مصر... سعر الذهب يتراجع إلى أقل مستوى له منذ مارس الماضي
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أعلنت شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع أسعار المعدن الأصفر في التعاملات المسائية ليبلغ أقل مستوى له منذ شهر مارس الماضي.
ونقل
موقع "مصراوي" عن سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، قوله إن "سعر الذهب في مصر هبط خلال التعاملات المسائية، وتراجع الغرام 5 جنيهات، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا".
وأضاف أن سعر الذهب في السوق المحلي بلغ أقل مستوى من مارس الماضي.
وأوضح أن سعر عيار 14 انخفض إلى 650 جنيها للغرام، وانخفض عيار 18 إلى 836 جنيها للغرام، وتراجع عيار 21 إلى 975 جنيها للغرام، كما هبط عيار 24 إلى 1114 جنيها للغرام.
وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب انخفض أيضا إلى 7800 جنيه.
وفي السياق، أظهرت بيانات وكالة
"بلومبرغ، ارتفاع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء إلى نحو 1710 دولارات للأوقية، بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.05%.