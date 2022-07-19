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https://arabic.sputniknews.com/20220719/مفاوضات-إنشاء-منطقة-تجارة-حرة-بين-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-وإندونيسيا-قد-تبدأ-قريبا-1065264512.html
مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا قد تبدأ قريبا
مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا قد تبدأ قريبا
أعلنت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبيوفا، أن مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا قد تبدأ قريبا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T06:35+0000
2022-07-19T06:35+0000
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وقالت فوروبيوفا لوكالة "سبوتنيك": "لا يسعني إلا أن أخبركم أننا الآن على وشك إطلاق مفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة".وأضافت السفيرة: "تم اتخاذ مثل هذا القرار بالفعل من قبل المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والأمر متروك للتنفيذ العملي".كما أعربت السفيرة الروسية فوروبيوفا عن أملها في إطلاق هذه العملية بحلول نهاية العام.يُذكر أن إندونيسيا ستستضيف قمة مجموعة العشرين على أراضيها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث أعلنت روسيا في السادس من الشهر الجاري بشكل مبدئي اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في أعمال القمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن شكل المشاركة يتوقف على الأوضاع في العالم.
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العالم

مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا قد تبدأ قريبا

06:35 GMT 19.07.2022
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جزيرة بالي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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أعلنت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبيوفا، أن مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا قد تبدأ قريبا.
وقالت فوروبيوفا لوكالة "سبوتنيك": "لا يسعني إلا أن أخبركم أننا الآن على وشك إطلاق مفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة".
وأضافت السفيرة: "تم اتخاذ مثل هذا القرار بالفعل من قبل المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والأمر متروك للتنفيذ العملي".
كما أعربت السفيرة الروسية فوروبيوفا عن أملها في إطلاق هذه العملية بحلول نهاية العام.
يُذكر أن إندونيسيا ستستضيف قمة مجموعة العشرين على أراضيها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث أعلنت روسيا في السادس من الشهر الجاري بشكل مبدئي اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في أعمال القمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن شكل المشاركة يتوقف على الأوضاع في العالم.
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