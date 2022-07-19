https://arabic.sputniknews.com/20220719/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-موجة-جديدة-لفيروس-كورونا-في-أوروبا-1065278907.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا في أوروبا
منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا في أوروبا
أعلن رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، عن موجة جديدة من فيروس كورونا ناجمة عن المتغيرات في سلالة "أوميكرون"، ودعا الدول الأوروبية إلى... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T11:53+0000
2022-07-19T11:53+0000
2022-07-19T11:53+0000
العالم
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وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا رسميا جاء فيه: "من الواضح أننا في وضع مشابه للوضع الذي حدث في الصيف الماضي هذه المرة فقط سبب الموجة المستمرة من فيروس كورونا المستجد وما يتعلق بسلالات أوميكرون".وقال كلوج إن "الخط الفرعي يظهر مزايا انتقال واضحة مقارنة بالفيروسات المنتشرة سابقًا"، معتبرا أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المنطقة الأوروبية تضاعف ثلاث مرات في الأسابيع الستة الماضية وتم تسجيل نحو 3 ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي، وهو ما يقرب من نصف جميع الإصابات الجديدة في العالم".كما أعرب كلوج عن قلقه من انتشار فيروس كورونا بشكل مكثف مع اقتراب الطقس البارد، محذرا بالقول: "لذلك ينشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا اليوم استراتيجية الخريف والشتاء لمكافحة فيروس كورونا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى للمساعدة في الاستعداد لموجات العدوى القادمة وسيكون الوقت قد فات لانتظار الخريف للعمل".وأضاف مدير المكتب كلوج: "تنص الاستراتيجية على زيادة تغطية التطعيم للسكان وتحفيز ارتداء الكمامات في المباني ووسائل النقل العام وزيادة تهوية الأماكن المغلقة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا في أوروبا
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أعلن رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، عن موجة جديدة من فيروس كورونا ناجمة عن المتغيرات في سلالة "أوميكرون"، ودعا الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن التطعيم وارتداء الكمامات.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا رسميا
جاء فيه: "من الواضح أننا في وضع مشابه للوضع الذي حدث في الصيف الماضي هذه المرة فقط سبب الموجة المستمرة من فيروس كورونا المستجد وما يتعلق بسلالات أوميكرون".
وقال كلوج إن "الخط الفرعي يظهر مزايا انتقال واضحة مقارنة بالفيروسات المنتشرة سابقًا"، معتبرا أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المنطقة الأوروبية تضاعف ثلاث مرات في الأسابيع الستة الماضية وتم تسجيل نحو 3 ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي، وهو ما يقرب من نصف جميع الإصابات الجديدة في العالم".
كما أعرب كلوج عن قلقه من انتشار فيروس كورونا بشكل مكثف مع اقتراب الطقس البارد، محذرا بالقول: "لذلك ينشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا اليوم استراتيجية الخريف والشتاء لمكافحة فيروس كورونا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى للمساعدة في الاستعداد لموجات العدوى القادمة وسيكون الوقت قد فات لانتظار الخريف للعمل".
وأضاف مدير المكتب كلوج: "تنص الاستراتيجية على زيادة تغطية التطعيم للسكان وتحفيز ارتداء الكمامات في المباني ووسائل النقل العام وزيادة تهوية الأماكن المغلقة".