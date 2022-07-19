https://arabic.sputniknews.com/20220719/ميقاتي-عن-مداهمة-قوة-أمن-الدولة-مصرف-لبنان-بحثا-عن-حاكمه-يعرض-البلد-لاهتزاز-لا-تحمد-عقباه-1065277574.html

ميقاتي عن مداهمة قوة أمن الدولة مصرف لبنان بحثا عن حاكمه: تعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه

ميقاتي عن مداهمة قوة أمن الدولة مصرف لبنان بحثا عن حاكمه: تعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه

علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، على واقعة مداهمة قوة من أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، مصرف لبنان، من أجل البحث عن حاكمه، رياض سلامة والقبض... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T11:48+0000

2022-07-19T11:48+0000

2022-07-19T12:17+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065281142_0:64:1240:762_1920x0_80_0_0_1dc29365c9f4e07dadb36e4c066581c2.jpg

واعتبر ميقاتي في بيان رسمي أن "مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيّات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".كما أبدى أسفه لما وصفه بـ"الطريقة الاستعراضيّة التي تُعالج فيها ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه".وأضاف: "قلت وأكرّر، لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا".وشدد على أن "المطلوب معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مُسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك".وداهمت القاضية غادة عون بمرافقة جهاز أمن الدولة اللبناني مصرف لبنان المركزي، ظهر اليوم الثلاثاء 19 تموز/يوليو الجاري، بحثا عن حاكم المصرف رياض سلامة.وكانت قد داهمت قوة من أمن الدولة منزل سلامة في وقت سابق من اليوم دون أن تتمكن من العثور عليه، لتتوجه من بعدها إلى مصرف لبنان المركزي في الحمرا لتنفيذ مذكرة إحضار صادرة عن النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلا أن القوى لم تدخل إلى المصرف بعد صدور قرار من القاضي رجا حاموش يمنعها من الدخول.لتحضر من بعدها القاضية عون وتتمكن من الدخول برفقة أربعة عناصر إلى داخل المصرف وتمكنت من الوصول إلى الطابق المتواجد فيه الحاكم إلا أنها لم تجده.وبعد مغادرة عون خرج موظفي مصرف لبنان بغضب معلنين التوقف عن العمل احتجاجا على مداهمة المصرفوقال رئيس نقابة الموظفين عباس عواضة، إن "كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء، نرفض أن نعامل بطريقة ميليشياوية ونعلن الإضراب".وتابع "نحن لا ندافع عن رياض سلامة بل ندافع عن كيان مؤسسة وكيان موظفين ولن نرضى بهذه الممارسات".وأضاف " مع احترامنا للقضاء نحن تحت سقف القانون ولكننا لسنا لصوص ومجرمين ليتم مداهمتنا بهذه الطريقة، وإذا كان هنالك مؤسسات نظيفة في البلاد فهو مصرف لبنان".وختم "اليوم أغلق اليوم مصرف لبنان وتوقفنا عن العمل وفي بعد سنأخذ القرار اللازم".

https://arabic.sputniknews.com/20220512/إخلاء-سبيل-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-بكفالة-قدرها-100-مليار-ليرة--1062136693.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي