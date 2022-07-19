https://arabic.sputniknews.com/20220719/ناسا-تؤجل-إطلاق-مسبار-مصمم-للبحث-عن-المياه-على-سطح-القمر-1065270959.html
"ناسا" تؤجل إطلاق مسبار مصمم للبحث عن المياه على سطح القمر
"ناسا" تؤجل إطلاق مسبار مصمم للبحث عن المياه على سطح القمر
أجلت وكالة "ناسا" الأمريكية رحلة عربتها الجوالة "فايبر"، وهي عبارة عن روبوت متخصص مصمم للبحث عن المياه على سطح القمر. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:03+0000
2022-07-19T10:03+0000
2022-07-19T10:03+0000
ناسا
مجتمع
منوعات
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وكان من المقرر أن تنطلق رحلة العربة الجوالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لكنها أجلت الموعد إلى نفس الشهر من عام 2024، وذلك من أجل السماح باختبار المسبار "غريفين" الذي سينقل المركبة إلى سطح القمر، وفقا لوكالة "ناسا".ويعتبر "فايبر" جزء أساسي من برنامج "أرتيمس" التابع لـ"ناسا"، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر، وتم تصميم العربة الجوالة للبحث عن الجليد المائي، الذي يعتقد أنه موجود على سطح القمر، من أجل تحديد مقدار المياه الموجودة هناك، وكذلك درجة انتشارها، وشكلها.وحصلت "ناسا" على المسبار الجوال "فايبر" من خلال شركة تدعى "أستروبوتيك"، مقابل 320.4 مليون دولار.
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سبوتنيك عربي
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ناسا, مجتمع, منوعات
"ناسا" تؤجل إطلاق مسبار مصمم للبحث عن المياه على سطح القمر
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أجلت وكالة "ناسا" الأمريكية رحلة عربتها الجوالة "فايبر"، وهي عبارة عن روبوت متخصص مصمم للبحث عن المياه على سطح القمر.
وكان من المقرر أن تنطلق رحلة العربة الجوالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لكنها أجلت الموعد إلى نفس الشهر من عام 2024، وذلك من أجل السماح باختبار المسبار "غريفين" الذي سينقل المركبة إلى سطح القمر، وفقا لوكالة
"ناسا".
ويعتبر "فايبر" جزء أساسي من برنامج "أرتيمس" التابع لـ"ناسا"، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر، وتم تصميم العربة الجوالة للبحث عن الجليد المائي، الذي يعتقد أنه موجود على سطح القمر، من أجل تحديد مقدار المياه الموجودة هناك، وكذلك درجة انتشارها، وشكلها.
وحصلت "ناسا" على المسبار الجوال "فايبر" من خلال شركة تدعى "أستروبوتيك"، مقابل 320.4 مليون دولار.