https://arabic.sputniknews.com/20220719/نتنياهو-هو-المرشح-الوحيد-إلغاء-انتخابات-رئاسة-الليكود-1065269255.html
نتنياهو هو المرشح الوحيد... إلغاء انتخابات رئاسة الليكود
نتنياهو هو المرشح الوحيد... إلغاء انتخابات رئاسة الليكود
قررت لجنة انتخابات حزب "الليكود"، الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إلغاء انتخابات رئاسة الحزب والتي كانت مقررة قبل الانتخابات العامة للكنيست في نوفمبر/تشرين... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T09:16+0000
2022-07-19T09:16+0000
2022-07-19T09:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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يأتي ذلك نظرا لأن المرشح الوحيد الذي قدم ترشيحه هو الرئيس الحالي للحزب، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.لذلك لن تكون هناك انتخابات مبكرة لهذا المنصب ونتنياهو سيستمر لولاية أخرى رئيسا لحزب الليكود.ويشغل نتنياهو منصب رئاسة حزب الليكود (يمين) منذ عام 2005 حتى الآن، دون أن يتمكن أن من منافسيه داخليا من الإطاحة به.وكانت آخر انتخابات شهدها الليكود أواخر عام 2019، حيث نافس جدعون ساعر (وزير العدل الحالي) نتنياهو، لكن الأخير فاز بسهولة محققا 72,5% من الأصوات مقابل 27,5% لمنافسه ساعر الذي أعلن لاحقا انشقاقه عن الليكود وتأسيس حزب "أمل جديد".ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في نوفمبر المقبل انتخابات مبكرة هي الخامسة التي تشهدها البلاد منذ أبريل/نيسان 2019، في ظل حالة من الاستقطاب الشديد وعدم الاستقرار السياسي.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو هو المرشح الوحيد... إلغاء انتخابات رئاسة الليكود
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قررت لجنة انتخابات حزب "الليكود"، الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إلغاء انتخابات رئاسة الحزب والتي كانت مقررة قبل الانتخابات العامة للكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يأتي ذلك نظرا لأن المرشح الوحيد الذي قدم ترشيحه هو الرئيس الحالي للحزب، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
لذلك لن تكون هناك انتخابات مبكرة لهذا المنصب ونتنياهو سيستمر لولاية أخرى رئيسا لحزب الليكود.
ويشغل نتنياهو
منصب رئاسة حزب الليكود (يمين) منذ عام 2005 حتى الآن، دون أن يتمكن أن من منافسيه داخليا من الإطاحة به.
وكانت آخر انتخابات شهدها الليكود أواخر عام 2019، حيث نافس جدعون ساعر (وزير العدل الحالي) نتنياهو، لكن الأخير فاز بسهولة محققا 72,5% من الأصوات مقابل 27,5% لمنافسه ساعر الذي أعلن لاحقا انشقاقه عن الليكود وتأسيس حزب "أمل جديد".
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في نوفمبر المقبل انتخابات مبكرة
هي الخامسة التي تشهدها البلاد منذ أبريل/نيسان 2019، في ظل حالة من الاستقطاب الشديد وعدم الاستقرار السياسي.