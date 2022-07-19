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نيجيريا... تحويل مؤسسة النفط الوطنية إلى شركة تجارية بالكامل
نيجيريا... تحويل مؤسسة النفط الوطنية إلى شركة تجارية بالكامل
كشف رئيس نيجيريا محمد بخاري، أن مؤسسة النفط الوطنية ستعمل من الآن كشركة تجارية بالكامل، من دون أي تدخل أو تمويل حكومي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:51+0000
2022-07-19T16:51+0000
العالم
نيجيريا
شركة نفط
التجارة
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وقال بخاري، اليوم الثلاثاء،: "إننا بصدد تحويل صناعتنا النفطية لتعزيز قدرتها وملاءمتها في السوق مع أولويات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية".والشركة مسجلة كشركة محدودة، لكنها لا تزال مملوكة من الدولة، وتحتفظ باسم سابقتها نفسه، التي أنشئت في عام 1977 في ذروة الفورة النفطية الأولى.ويواجه قطاعها النفطي متاعب وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاوف أمنية.ويقول وزير الدولة للموارد البترولية تيميبره سيلفا إن نيجيريا لو أقرت قانون النفط الجديد في وقت أبكر لتمكنت من جذب قرابة 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.وتنتج نيجيريا حاليا قرابة 1,4 مليون برميل من النفط يوميا، أي أقل من الحصة المحددة من "أوبك" والبالغة 1,8 مليون برميل يوميا، بسبب أعمال السرقة على نطاق واسع، والتخريب وقدرة الإنتاج المتدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/نيجيريا-قدرة-أوبك--على-زيادة-إنتاج-النفط-محدودة-للغاية-1064171229.html
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العالم, نيجيريا, شركة نفط, التجارة

نيجيريا... تحويل مؤسسة النفط الوطنية إلى شركة تجارية بالكامل

16:51 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Basel Shartouhمصفاة النفط بانياس في سوريا
مصفاة النفط بانياس في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Basel Shartouh
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كشف رئيس نيجيريا محمد بخاري، أن مؤسسة النفط الوطنية ستعمل من الآن كشركة تجارية بالكامل، من دون أي تدخل أو تمويل حكومي.
وقال بخاري، اليوم الثلاثاء،: "إننا بصدد تحويل صناعتنا النفطية لتعزيز قدرتها وملاءمتها في السوق مع أولويات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية".
واعتبر أن "شركة نفط وطنية مستقلة وتجارية تعمل من دون الاعتماد على تمويل حكومي" ستجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط.
والشركة مسجلة كشركة محدودة، لكنها لا تزال مملوكة من الدولة، وتحتفظ باسم سابقتها نفسه، التي أنشئت في عام 1977 في ذروة الفورة النفطية الأولى.
ويواجه قطاعها النفطي متاعب وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاوف أمنية.
محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
نيجيريا: قدرة "أوبك +" على زيادة إنتاج النفط محدودة للغاية
24 يونيو, 20:40 GMT
ويقول وزير الدولة للموارد البترولية تيميبره سيلفا إن نيجيريا لو أقرت قانون النفط الجديد في وقت أبكر لتمكنت من جذب قرابة 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
وتنتج نيجيريا حاليا قرابة 1,4 مليون برميل من النفط يوميا، أي أقل من الحصة المحددة من "أوبك" والبالغة 1,8 مليون برميل يوميا، بسبب أعمال السرقة على نطاق واسع، والتخريب وقدرة الإنتاج المتدنية.
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