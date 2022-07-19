https://arabic.sputniknews.com/20220719/هل-بدأت-تتعالى-الأصوات-الأوروبية-الرافضة-للعقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1065294500.html
هل بدأت تتعالى الأصوات الأوروبية الرافضة للعقوبات الغربية ضد روسيا
هل بدأت تتعالى الأصوات الأوروبية الرافضة للعقوبات الغربية ضد روسيا
قالت سيفيم داغديلين، البرلمانية الألمانية عن الحزب اليساري، إنه يجب على دول أوروبا تجاوز الرغبة في المواجهة والتخلص من تفكير التكتلات، من أجل الحفاظ على السلام... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:20+0000
2022-07-19T15:20+0000
2022-07-19T15:20+0000
راديو
أين الحقيقة؟
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065294148_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_17133d6a2f478e72ab0d618899b3842f.png
هل بدأت تتعالى الأصوات الأوروبية الرافضة للعقوبات الغربية ضد روسيا
هل بدأت تتعالى الأصوات الأوروبية الرافضة للعقوبات الغربية ضد روسيا
وذكرت البرلمانية في مقابلة مع الصحيفة الصينية Global Times، أن الحل يكمن في اعتماد سياسة الانفراج، على غرار تلك التي تم تنفيذها في وقت من الأوقات من قبل المستشار الأسبق لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلي برانت.فهل ستشهد الدول الأوروبية احتجاجات مناهضة لسياسة الاتحاد ضد روسيا؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حيدر حميد:وأضاف حميدالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065294148_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_056c4540e992e55b52209dab11bb8d98.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
هل بدأت تتعالى الأصوات الأوروبية الرافضة للعقوبات الغربية ضد روسيا
تابعنا عبر
قالت سيفيم داغديلين، البرلمانية الألمانية عن الحزب اليساري، إنه يجب على دول أوروبا تجاوز الرغبة في المواجهة والتخلص من تفكير التكتلات، من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار.
وذكرت البرلمانية في مقابلة مع الصحيفة الصينية Global Times، أن الحل يكمن في اعتماد سياسة الانفراج، على غرار تلك التي تم تنفيذها في وقت من الأوقات من قبل المستشار الأسبق لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلي برانت.
فهل ستشهد الدول الأوروبية احتجاجات مناهضة لسياسة الاتحاد ضد روسيا؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
"، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حيدر حميد:
"تصور الغرب أن العقوبات التي فرضها على روسيا سوف تقلب المعادلة وتجبر روسيا على تغيير موقفها من الأزمة الأوكرانية، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، لكن الأمر حصل عكس ذلك، حيث استطاعت روسيا استيعاب جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بل وجهت روسيا ضربة قاضية إلى أوروبا تمثلت بوجوب تسديد ثمن الغاز المصدر بالروبل الروسي، وهو ما أدى إلى زيادة الأزمة الاقتصادية في أوروبا التي أثرت بشكل مباشر على المواطن الأوروبي، وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور أصوات عقلانية في أوروبا، إذ لا يمكن تغييب الروس عن أي معادلة أمنية، وإلا فإن جميع الإجراءات الأوروبية ضد روسيا تعد فاشلة، ودليل ذلك التقدم والانتصارات التي يحققها الروس على كافة المستويات".
"الضغط الشعبي في أوروبا سوف يبرز بقوة مستقبلا، فكلما طال أمد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كلما ازدادت أعباء الأوروبيين، خصوصا مع قدوم فصل الشتاء، مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الوضع السياسي والاقتصادي في أوروبا، لذا قد نرى احتجاجات شعبية في المدن الأوروبية في حال امتد زمن الأزمة إلى فصل الشتاء القادم، فوجود أحلاف عسكرية كحلف الناتو، معنى ذلك أن الأزمات والحروب سوف تستمر في العالم، ولكن بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية وحسم روسيا المعركة لصالحها، ستتيقن الدول الغربية حينئذ أن حروبها لن تؤدي إلى النتائج المطلوبة".
التفاصيل في الملف الصوتي...