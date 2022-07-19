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https://arabic.sputniknews.com/20220719/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تهدد-باتخاذ-إجراءات-صارمة-ضد-منتهكي-النظام-العالمي-1065277319.html
وزارة الخزانة الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "منتهكي" النظام العالمي
وزارة الخزانة الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "منتهكي" النظام العالمي
الغرب مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تسيء إلى النظام الاقتصادي العالمي أو تعطله. صرحت بذلك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارتها لكوريا... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T11:42+0000
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وكما ادعت وزيرة الخزانة بأن "موسكو تستخدم الأدوات والشراكات الاقتصادية "كسلاح"، ودعت إلى "الحد من سعر النفط الروسي".وأضافت يلين أن "الولايات المتحدة وحلفاء وشركاء مسؤولين آخرين يسعون لخفض عائدات روسيا دون التسبب في تقلبات في أسواق الطاقة العالمية".
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وزارة الخزانة الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "منتهكي" النظام العالمي

11:42 GMT 19.07.2022
© Sputnikوزارة الخزانة الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "منتهكي" النظام العالمي
وزارة الخزانة الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكي النظام العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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الغرب مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تسيء إلى النظام الاقتصادي العالمي أو تعطله. صرحت بذلك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكما ادعت وزيرة الخزانة بأن "موسكو تستخدم الأدوات والشراكات الاقتصادية "كسلاح"، ودعت إلى "الحد من سعر النفط الروسي".
وأضافت يلين أن "الولايات المتحدة وحلفاء وشركاء مسؤولين آخرين يسعون لخفض عائدات روسيا دون التسبب في تقلبات في أسواق الطاقة العالمية".
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