https://arabic.sputniknews.com/20220719/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تهدد-باتخاذ-إجراءات-صارمة-ضد-منتهكي-النظام-العالمي-1065277319.html
وزارة الخزانة الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "منتهكي" النظام العالمي
وزارة الخزانة الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "منتهكي" النظام العالمي
الغرب مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تسيء إلى النظام الاقتصادي العالمي أو تعطله. صرحت بذلك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارتها لكوريا... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T11:42+0000
2022-07-19T11:42+0000
2022-07-19T11:42+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065276596_68:0:2272:1240_1920x0_80_0_0_fafa56268334f3b3eedf6218f8310016.jpg
وكما ادعت وزيرة الخزانة بأن "موسكو تستخدم الأدوات والشراكات الاقتصادية "كسلاح"، ودعت إلى "الحد من سعر النفط الروسي".وأضافت يلين أن "الولايات المتحدة وحلفاء وشركاء مسؤولين آخرين يسعون لخفض عائدات روسيا دون التسبب في تقلبات في أسواق الطاقة العالمية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065276596_343:0:1996:1240_1920x0_80_0_0_95379274393eab6e739d52a4f2678610.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
وزارة الخزانة الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "منتهكي" النظام العالمي
تابعنا عبر
الغرب مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تسيء إلى النظام الاقتصادي العالمي أو تعطله. صرحت بذلك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكما ادعت وزيرة الخزانة بأن "موسكو تستخدم الأدوات والشراكات الاقتصادية "كسلاح"، ودعت إلى "الحد من سعر النفط الروسي".
وأضافت يلين أن "الولايات المتحدة وحلفاء وشركاء مسؤولين آخرين يسعون لخفض عائدات روسيا دون التسبب في تقلبات في أسواق الطاقة العالمية".