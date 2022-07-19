https://arabic.sputniknews.com/20220719/وزيرا-الدفاع-اليوناني-والأمريكي-يناقشان-موضوع-شراء-اليونان-لطائرات-إف-35-الجيل-الخامس-1065270346.html
وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان موضوع شراء اليونان لطائرات "إف-35" الجيل الخامس
وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان موضوع شراء اليونان لطائرات "إف-35" الجيل الخامس
ناقش وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، الوضع في أوكرانيا، وفي البحر الأبيض المتوسط، و"استفزازات تركيا" واحتمال الحصول... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T09:45+0000
2022-07-19T09:45+0000
2022-07-19T09:45+0000
العالم
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ووفقا لما ذكرته القناة التلفزيونية اليونانية ERT-1، اليوم الثلاثاء، جدد باناجيوتوبولوس ونظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال المحادثات، التأكيد على العلاقات الجيدة بين البلدين، وتم التركيز على التعاون العسكري والقضايا الإقليمية مثل الأحداث في أوكرانيا، وناقشا الشراكة الدفاعية الناشئة بين الولايات المتحدة واليونان.وأشارت القناة التلفزيونية الى أن الوزير الأمريكي شكر نظيره اليوناني "على الدعم الكبير الذي قدمته اليونان لأوكرانيا".وأكدت أن المحادثات ركزت على الدور الاستراتيجي لليونان في البحر المتوسط وجنوب شرق أوروبا. وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن "امتنانه لموقف اليونان المضياف تجاه القواعد الأمريكية في خليج سودا بجزيرة كريت وأماكن أخرى في البلاد"، كما أكد على أهمية ميناء ألكسندروبوليس، الذي يعد حاليًا مركز النقل من القوات الأمريكية والأسلحة للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.وبحسب ما أفادت به القناة ERT-1، فإنه "خلال اجتماع في البنتاغون، أرسل وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي إشارة مشتركة إلى تركيا "لوقف الاستفزازات في بحر إيجه" ووفقا لها، فإن "الاستفزازات التركية والحاجة إلى تخفيف التوتر في بحر إيجه من خلال الحوار البناء كانت محور المناقشات".وقدم الوزير اليوناني، وفقا للقناة، "أدلة على انتهاكات وتصريحات استفزازية لمسؤولين أتراك". وبدوره، أعلن أوستن أنه سيتحدث هاتفياً مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في الأيام المقبلة، من أجل "إيجاد حلول عملية لسنوات الخلاف".كما أجرى باناجيوتوبولوس محادثات مع رئيس برنامج "إف-35" في البنتاغون، الفريق في القوات الجوية مايكل سميدت. وأكدت القناة أن الطرفين "ناقشا بالتفصيل مسألة طلب اليونان شراء طائرات الجيل الخامس".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/تركيا-تسليح-اليونان-للجزر-في-بحر-إيجة-طريق-مسدود-1063074201.html
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العالم
وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان موضوع شراء اليونان لطائرات "إف-35" الجيل الخامس
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ناقش وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، الوضع في أوكرانيا، وفي البحر الأبيض المتوسط، و"استفزازات تركيا" واحتمال الحصول على قاذفات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "F-35".
ووفقا لما ذكرته القناة التلفزيونية اليونانية
ERT-1، اليوم الثلاثاء، جدد باناجيوتوبولوس ونظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال المحادثات، التأكيد على العلاقات الجيدة بين البلدين، وتم التركيز على التعاون العسكري والقضايا الإقليمية مثل الأحداث في أوكرانيا، وناقشا الشراكة الدفاعية الناشئة بين الولايات المتحدة واليونان.
وأشارت القناة التلفزيونية الى أن الوزير الأمريكي شكر نظيره اليوناني "على الدعم الكبير الذي قدمته اليونان لأوكرانيا".
وأكدت أن المحادثات ركزت على الدور الاستراتيجي لليونان في البحر المتوسط وجنوب شرق أوروبا. وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن "امتنانه لموقف اليونان المضياف تجاه القواعد الأمريكية في خليج سودا بجزيرة كريت وأماكن أخرى في البلاد"، كما أكد على أهمية ميناء ألكسندروبوليس، الذي يعد حاليًا مركز النقل من القوات الأمريكية والأسلحة للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وبحسب ما أفادت به القناة ERT-1، فإنه "خلال اجتماع في البنتاغون، أرسل وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي إشارة مشتركة إلى تركيا "لوقف الاستفزازات في بحر إيجه" ووفقا لها، فإن "الاستفزازات التركية والحاجة إلى تخفيف التوتر في بحر إيجه من خلال الحوار البناء كانت محور المناقشات".
وقدم الوزير اليوناني، وفقا للقناة، "أدلة على انتهاكات وتصريحات استفزازية لمسؤولين أتراك". وبدوره، أعلن أوستن أنه سيتحدث هاتفياً مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في الأيام المقبلة، من أجل "إيجاد حلول عملية لسنوات الخلاف".
كما أجرى باناجيوتوبولوس محادثات مع رئيس برنامج "إف-35" في البنتاغون، الفريق في القوات الجوية مايكل سميدت. وأكدت القناة أن الطرفين "ناقشا بالتفصيل مسألة طلب اليونان شراء طائرات الجيل الخامس".